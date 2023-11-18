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مناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل: إنطلاق مسيرة صمت تضامنا ومحبة من أطفال الأردن إلى الأطفال في غزة

11/18/2023 7:15:29 PM
(MENAFN- Amman Net) تحتفل دول العالم في 20 تشرين الثاني من كل عام بيوم الطفل العالمي وذكرى إعلان حقوق الطفل، حيث يتمتع جميع أطفال العالم بكافة حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية، في حين تشير منظمة الصحة العالمية بأنه في كل عشر دقائق يقتل طفلا في قطاع غزة، ليبلغ عددهم 4630 طفلا شهيدا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، إلى جانب فقدان الأطفال لعائلاتهم وعدم حصولهم على المساعدات التي تعد من أبسط حقوقهم.
وتحدثت مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل نادين النمري في حديث لـ راديو البلد عن إنشاء مؤسسة إنقاذ الطفل ومركز هيا الثقافي مسيرة تحت عنوان "صمت" ورسم جدارية بعنوان رسالة تضامن ومحبة من أطفال الأردن إلى الأطفال في غزة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة والنصف حيث انطلقت المسيرة من مركز هيا الثقافي وسارت في ارجاء وممرات المركز انتهاءا بشجرة الزيتون التي لها دلالة كبيرة في التاريخ والتراث الفلسطيني.
وأضافت بأن ما يميز هذه المسيرة بأنه تم تصميمها من قبل الأطفال،والسبب وراء إنشاء هذه المسيرة ليتمكن كل طفل من التعبير عن أفكاره وإيصالها من خلال كتابة ورسم رسالة أو الرسم على الجدارية لمشاركتها ضمن عمل واحد وتقديمها لمكتب مؤسسة إنقاذ الطفل في غزة، وأشرف على هذه الجدارية رسامين أردنيين مع مجموعة من المتطوعين والتي ركزت على حقوق الطفل وكان جزء منها عن التراث الفلسطيني لمعرفة مدى جمال وأصالة وعراقة هذا التراث.
وأجابت على سؤال كيفية توفير الحماية لأطفال غزة في ظل التصاعد الحالي بأن المطلب الأول والرئيسي هو وقف إطلاق النار، حتى تتمكن مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية من العمل والوصول إلى أكثر الفئات حاجة.
وأشارت خلال حديثها إلى أن القوانين الدولية موجودة وثابتة ولكن يجب الالتزام بها، حيث أن قادة العالم أمام التزام أخلاقي بضرورة إنفاذ هذه القوانين والتشريعات.
وقالت بأن هناك تغيير في مواقف كافة دول العالم والرأي العام الغربي من خلال المؤثرات الداعية لوقف إطلاق النار والمسيرات التي تنادي بحقوق الإنسان تتصاعد وتصبح أكثر تأثيرا، مضيفة إلى عدم التوقف عن الإيمان بهذه القيم الإنسانية، لأن ذلك يسهل على انتهاكها.

MENAFN18112023000209011053ID1107450838

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