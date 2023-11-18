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15 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج

11/18/2023 7:15:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ارتفع إلى 15 شهيدا.


بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية إن من بين الشهداء الصحفيين ساري منصور وحسونة سليم.


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