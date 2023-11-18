15 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج

15 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج
التاريخ
11/18/2023 7:15:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ارتفع إلى 15 شهيدا.
بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية إن من بين الشهداء الصحفيين ساري منصور وحسونة سليم.
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