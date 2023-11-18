عباس يدعو الرئيس الأمريكي إلى التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وقال الرئيس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي مساء السبت إن "بايدن الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، يجب أن يتدخل فورا لوقف العدوان وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والتي تنذر بانفجار وشيك".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرضه وفي وطنه بحرية وكرامة، مشددا على أنه سيبقى صامدا حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.



وصرح عباس بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير يفوق طاقة البشر، متسائلا "ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة؟"



وتابع قائلا: "ألا يكفي ما سفك من دماء الأطفال والنساء والشيوخ حتى تصحو ضمائر العالم؟".



وأردف بالقول: "الرئيس بايدن، أدعوكم بكل صفاتكم الرسمية والإنسانية بأن توقفوا هذه الكارثة الإنسانية، بل هذه الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الأبرياء، والتي لن يبرئ التاريخ أحدا منها، وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة.. لابد من وقف هذه الحرب فورا.. كيف تكون حرب الإبادة هذه دفاعا عن النفس؟ إنها في الحقيقة جرائم حرب تستوجب العقاب".

