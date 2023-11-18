فيديو - مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان

فيديو - مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان
التاريخ
11/18/2023 7:15:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة شهاب الفلسطينية إن قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أدى لاستشهاد 15 شخص.
MENAFN18112023000208011052ID1107450835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.