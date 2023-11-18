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فيديو - مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان

11/18/2023 7:15:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة شهاب الفلسطينية إن قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أدى لاستشهاد 15 شخص.


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