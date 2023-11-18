الخارجية الإيرانية تدين مجزرتي الفاخورة وتل الزعتر

الخارجية الإيرانية تدين مجزرتي الفاخورة وتل الزعتر
التاريخ
11/18/2023 7:15:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.
وأضافت أن الاحتلال يمعن في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة والضفة في ظل التقاعس الدولي.
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