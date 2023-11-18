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الأرصاد: منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة

11/18/2023 7:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة اليوم الأحد وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملموس، والأجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة، واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر تعبر تدريجياً الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي حيث تمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية وتشتد الأمطار غزارة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.


وأضافت أن الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65 كم/ساعة مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية قبل هطول المطر ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها والتي قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.


كما حذرت من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.


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