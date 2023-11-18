تحقيق لشرطة الاحتلال: طائرة حربية قصفت المحتفلين بريعيم يوم 7 أكتوبر

تحقيق لشرطة الاحتلال: طائرة حربية قصفت المحتفلين بريعيم يوم 7 أكتوبر
التاريخ
11/18/2023 7:15:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة هآرتس تحقيقا للشرطة الإسرائيلية قالت فيه إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يبدو محتفلين قرب ريعيم بغلاف غزة.
وأضافت أن مسلحو حركة حماس يوم 7 أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفلة التي قتل فيها 364 شخصا.
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