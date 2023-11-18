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تحقيق لشرطة الاحتلال: طائرة حربية قصفت المحتفلين بريعيم يوم 7 أكتوبر

11/18/2023 7:15:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة هآرتس تحقيقا للشرطة الإسرائيلية قالت فيه إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ما يبدو محتفلين قرب ريعيم بغلاف غزة.


وأضافت أن مسلحو حركة حماس يوم 7 أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفلة التي قتل فيها 364 شخصا.


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