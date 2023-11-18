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اللاعبان المظلومان

11/18/2023 7:13:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬شاهدنا‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية‭ ‬عندما‭ ‬يسوء‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬يلجأ‭ ‬أكثر‭ ‬المدربين‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الفريق‭ ‬وأحد‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز3،‭ ‬لأنّهم‭ ‬يرون‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تسيير‭ ‬مهمة‭ ‬صناعة‭ ‬اللعب‭ ‬وتنشيط‭ ‬الضاربين‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬يريدها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬ويرون‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬أن‭ ‬دوره‭ ‬الهجومي‭ ‬معدوم‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬مهمته‭ ‬الأساس‭ ‬هي‭ ‬تشكيل‭ ‬حوائط‭ ‬الصد،‭ ‬ونرى‭ ‬أنّ‭ ‬لجوء‭ ‬المدربين‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬هذين‭ ‬اللاعبين‭ ‬يفتقد‭ ‬إلى‭ ‬المنطق‭ ‬الفني،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬المعد‭ ‬ولاعب‭ ‬مركز3‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهما‭ ‬بسوء‭ ‬الاستقبال‭ ‬ولا‭ ‬يتحملان‭ ‬مسؤوليته،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬وزره‭ ‬مستقبلو‭ ‬الفريق‭ ‬سوى‭ ‬كان‭ ‬الليبرو‭ ‬أو‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز4،‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتها‭ ‬وصانع‭ ‬اللعب‭ ‬غير‭ ‬مستثمر‭ ‬ضاربي‭ ‬مختلف‭ ‬المراكز‭ ‬الهجومية،‭ ‬وأن‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬انكشاف‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الهجومية،‭ ‬عندها‭ ‬نرفع‭ ‬القبعة‭ ‬لهذا‭ ‬التغيير،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬نلاحظ‭ ‬خلال‭ ‬التغيير‭ ‬خروج‭ ‬اللاعبين‭ ‬المذكورين‭ ‬مطأطأة‭ ‬رأسيهما‭ ‬إلى‭ ‬تحت‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬والقناعة‭ ‬بالتغيير‭.‬


} ‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬جولات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬شاهدنا‭ ‬فرقا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مبارياتها‭ ‬ليس‭ ‬مطلوبا‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬ليس‭ ‬لأنها‭ ‬محرومة‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬الشرعي،‭ ‬ولكن‭ ‬لأنّها‭ ‬تواجه‭ ‬فرقا‭ ‬تفوقها‭ ‬إمكانات‭ ‬وخبرات‭ ‬وطموحات،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬مطلوب‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬وتؤدي‭ ‬وتنفّذ‭ ‬توجيهات‭ ‬جهازها‭ ‬الفني‭ ‬لا‭ ‬غير،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬شديد‭ ‬الأسف‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬لا‭ ‬تكتفي‭ ‬بخسارة‭ ‬المباراة‭ ‬بل‭ ‬تترك‭ ‬من‭ ‬تابع‭ ‬المباراة‭ ‬يضرب‭ ‬أخماسا‭ ‬في‭ ‬أسداس‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الهزيل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يوازي‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭.‬


} ‭ ‬لقد‭ ‬دفع‭ ‬فريق‭ ‬طائرة‭ ‬الدير‭ ‬الثمن‭ ‬مرّتين‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬وفريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬صادف‭ ‬وأقيم‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الفائت،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يقودها‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الجولات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬خاضتها،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬حضور‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬مكرها‭ ‬لا‭ ‬بطل‮»‬‭ ‬متأخرا‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬اللعب‭ ‬جراء‭ ‬ظروف‭ ‬ازدحام‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬خرجوا‭ ‬مبكرين‭ ‬من‭ ‬منطقتهم،‭ ‬ولكن‭ ‬ظروف‭ ‬الشوارع‭ ‬كانت‭ ‬أقوى‭ ‬منهم،‭ ‬والثمن‭ ‬الأغلى‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬الفريق‭ ‬جراء‭ ‬ذلك‭ ‬تعرض‭ ‬قائده‭ ‬ولاعب‭
‬مركز3‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬جعلت‭ ‬الجميع‭ ‬والديريين‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬يضعون‭ ‬أيديهم‭ ‬على‭ ‬قلوبهم‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬اللاعب‭ ‬وهو‭ ‬يصرخ‭ ‬متأثرا‭ ‬بالتواء‭ ‬كاحله‭ ‬الذي‭ ‬كشفت‭ ‬الفحوصات‭ ‬والأشعة‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬تعرضه‭ ‬لالتواء‭ ‬وتمزّق‭ ‬الأربطة،‭ ‬وهذه‭ ‬الإصابة‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬أنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬وقائدهم‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬لم‭ ‬يأخذوا‭ ‬القسط‭ ‬الوافر‭ ‬للإحماء‭ ‬والتسخين‭ ‬نظرا‭ ‬لوصولهم‭ ‬متأخرين،‭ ‬وكادت‭ ‬تتكرّر‭ ‬الإصابة‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬الحمر‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬لطف‭.‬

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