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التهجير القسري إلى التهجير الطوعي!

11/18/2023 7:13:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬يمارس‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ (‬التهجير‭ ‬القسري‭) ‬من‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جنوبها،‭ ‬لدفعهم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬الازدحام‭ ‬والظروف‭ ‬اللاإنسانية،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الشتاء‭! ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬مأوى‭ ‬ولا‭ ‬مأكل‭ ‬ولا‭ ‬علاج‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬ملابس‭ ‬تقيهم‭ ‬من‭ ‬تقلبات‭ ‬الطقس،‭ ‬فقد‭ ‬تدمَّر‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يملكونه‭ ‬أثناء‭ ‬قصف‭ ‬بيوتهم‭! ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬ينجُ‭ ‬‮«‬الجنوب‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬أيضا‭ ‬والقتل،‭ ‬يدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬اليأس‭ ‬المطلق‭! ‬وكان‭ ‬المخطط‭ ‬دفعهم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سيناء‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رفضته‭ ‬مصر‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعا،‭ ‬ومثلها‭ ‬فعلت‭ ‬الأردن،‭ ‬وقد‭ ‬انتقلت‭ ‬وحشية‭ ‬الاعتقال‭ ‬والقتل‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الصهاينة‭ ‬والمستوطنين‭ ‬المتطرفين،‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬‮«‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭ ‬لإجبارهم‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬نحو‭ ‬الأردن‭! ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬العاهل‭ ‬الأردني‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬إعلان‭ ‬حرب‭! ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ (‬يريد‭ ‬غزة‭ ‬أرضا‭ ‬محروقة‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬سكانها‭)! ‬ومثلها‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭! ‬بل‭ ‬وكما‭ ‬أعلن‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬يريد‭ ‬إعادة‭ ‬الاحتلال‭ ‬والسيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭!‬

{ ‭ ‬وفيما‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭ ‬تثور‭ ‬اليوم‭ ‬ضد‭ ‬سياسات‭ ‬ووحشية‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحروب‭ ‬كلها،‭ (‬من‭ ‬حيث‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والعقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭)! ‬وفيما‭ ‬ثورة‭ ‬الشعوب‭ ‬تتصاعد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مدن‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإعلامي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬والسياسي‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وكمثال‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬عريضة‮»‬‭ ‬من‭ (‬400‭ ‬موظف‭) ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬واستقالات‭ ‬ضد‭ ‬الحرب‭ ‬وانحياز‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭! ‬بل‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وبشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬كل‭ (‬سفراء‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭) ‬يقدمون‭ ‬احتجاجهم‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬ويقدم‭ ‬محامون‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ (‬عرائض‭ ‬وبيانات‭) ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ومحاكمة‭ ‬‮«‬قادة‮»‬‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬مختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬مفكرين‭ ‬وكتّاب‭ ‬وفنانين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬وصحفيين‭ ‬وبرلمانيين‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬ضد‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ ‬بل‭ ‬وتزايد‭ ‬ضغوط‭ ‬‮«‬عائلات‭ ‬الأسرى‮»‬‭ ‬ومؤيديهم‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وخروجهم‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬ضد‭ ‬نتنياهو‭ ‬ومجلس‭ ‬حربه‭! ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وقادة‭ ‬العالم‭ ‬مصابون‭ ‬ببلادة‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ (‬موقف‭ ‬عملي‭) ‬لإيقاف‭ ‬مأساة‭ ‬العصر‭ ‬والدموية‭ ‬الغربية،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬العالم‭ ‬لها‭ ‬مثيلا‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬فيه‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الشعبي‭ ‬العالمي،‭ ‬فإن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬يواصل‭ ‬وحشيته‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬وكأنه‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬العالم‭! ‬ويواصل‭ ‬بهمجية‭ ‬تفوق‭ ‬الخيال‭! ‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مخططات‭ ‬الإبادة‭! ‬وابتكار‭ ‬وسائل‭ ‬التضييق‭ ‬والقتل‭ ‬البطيء‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مقبرة‭ ‬جماعية‮»‬‭! ‬وبعد‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬وحصارها‭ ‬ونقص‭ ‬الأدوية،‭ ‬قام‭ ‬باقتحام‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حماس‭ ‬والرهائن‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬بلاط‭ ‬أرضها‭! ‬فيفشل‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬ذلك‭! ‬ليقوم‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بقتل‭ ‬المرضى‭ ‬والرضع‭ ‬والخدج،‭ ‬وحيث‭ ‬توفي‭ ‬كل‭ ‬مرضى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭! ‬هل‭ ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬رأى‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يحدث؟‭!‬

{ ‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجبار‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬على‭ (‬الهجرة‭ ‬الطوعية‭) ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬‮«‬التهجير‭ ‬القسري‮»‬‭! ‬والذي‭ ‬من‭ ‬آلياته‭ ‬دخول‭ ‬الجنود‭ ‬الصهاينة‭ ‬داخل‭ ‬البيوت‭ ‬المهدمة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ووسطها،‭ ‬وقتلهم‭ ‬بالرصاص،‭ ‬فيما‭ ‬الاتصالات‭ ‬مقطوعة‭! ‬ومع‭ ‬فبركة‭ ‬الفيديوهات‭ ‬في‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭ ‬والأكاذيب‭ ‬التي‭ ‬أزكمت‭ ‬الأنوف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬تأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬الصهاينة‭ ‬بأن‭ (‬على‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬توازع‮»‬‭ ‬الفلسطينيين‭! ‬وليكن‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬فلسطيني‭)! ‬بل‭ ‬وأضافوا‭ (‬نقول‭ ‬ذلك‭ ‬لدواع‭ ‬إنسانية‭)! ‬أية‭ ‬صفاقة‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭ ‬هذه؟‭! ‬خاصة‭ ‬تعبيره‭ ‬‮«‬دواعٍ‭ ‬إنسانية‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬يتم‭ ‬إغراء‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬بـ‭(‬الهجرة‭ ‬الطوعية‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أوصلهم‭ ‬الكيان‭ ‬ ‭ ‬لدواع‭ ‬إنسانية‭ ‬ ‭ ‬إلى‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬الموت‭ ‬أو‭ ‬الهجرة‭! ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬سيناريو‭ ‬‮«‬التهجير‮»‬‭ ‬مستمر‭ ‬وكل‭ ‬مرة‭ ‬بصيغة‭ ‬مختلفة‭! ‬والهدف‭ ‬إخلاء‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬من‭ ‬أهلها‭ ‬‮«‬وتصفية‭ ‬القضية‮»‬‭ ‬وجعل‭ ‬فلسطين‭ ‬كلها‭ ‬أرضاً‭ ‬خالصة‭ ‬للصهاينة‭! ‬وتصريح‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬بتلك‭ ‬السيناريوهات‭ ‬وإعادة‭ ‬احتلال‭ ‬‮«‬غزة‮»‬،‭ ‬تم‭ ‬رفضه‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإن‭ ‬‮«‬ظاهريا‮»‬‭! ‬ومن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬نفسه‭ ‬وفصائل‭ ‬مقاومته‭ ‬بالطبع‭! ‬ورغم‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬45‭ ‬يوما‮»‬‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬والدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي‭ ‬المطلق‭ ‬لإنجاز‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬القذرة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬والأطفال‭ ‬بحجة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬وتحرير‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن،‭ ‬فإن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الحجة‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭!‬،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬الأكاذيب‭ ‬وفبركة‭ ‬الفيديوهات،‭ ‬أما‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬هو‭ (‬تحويل‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جثث‭ ‬وأشلاء‭ ‬مفحمة،‭ ‬وقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬والشوارع‭ ‬وقتل‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭! ‬ويا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬هو‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬على‭ ‬جبين‭ ‬العالم‭ ‬كله‭!‬

{ ‭ ‬الصمود‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬أهل‭ ‬غزة،‭ ‬صمود‭ ‬بطولي‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭! ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أشبه‭ ‬بالصمود‭ (‬المستحيل‭) ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يشاهد‭ ‬أهوال‭ ‬الإبادة‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الكيان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭! ‬صمود‭ ‬أذهل‭ ‬العالم،‭ ‬وأفشل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬كل‭ ‬المخططات‭ ‬والرهانات،‭ ‬التي‭ ‬راهن‭ ‬عليها‭ ‬الكيان‭ ‬ضدهم،‭ ‬وأفشل‭ ‬رهانه‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬‮«‬نكبة‭ ‬ثانية‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬القتل‭ ‬والترويع‭ ‬والحصار‭ ‬والقصف‭ ‬المكثف‭ ‬الأعمى‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يتحرك‭! ‬بل‭ ‬واقتحام‭ ‬المستشفيات‭ ‬وحصارها‭ ‬ومنع‭ ‬الوقود‭ ‬عنها،‭ ‬ليزداد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬يستشهد‭ ‬منهم،‭ ‬ومن‭ ‬أطفال‭ ‬رضع‭ ‬ومصابين‭ ‬تعدادهم‭ ‬بالآلاف‭ ‬مازالوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭! ‬فيما‭ ‬الجثث‭ ‬تملأ‭ ‬الشوارع،‭ ‬ورائحة‭ ‬الموت‭ ‬تُزكم‭ ‬الأنوف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭! ‬ولا‭ ‬يتمكن‭ ‬الأهالي‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬دفن‭ ‬موتاهم‭!‬

{
‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تعرّى‭ ‬بالكامل‭ ‬أمام‭ ‬مرآة‭ ‬غزة،‭ ‬وأثبت‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬حتى‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬لايزال‭ ‬يقف‭ ‬متفرجا‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬المآسي‭ ‬النوعية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة،‭ ‬ولكأنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ (‬انهزام‭) ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزّة‭! ‬ولأنه‭ ‬لم‭ ‬ينهزم‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مُصاب‭ ‬اليوم‭ ‬بالارتباك‭ ‬والانكشاف‭ ‬مع‭ ‬طول‭ ‬مدة‭ ‬‮«‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬والصمود‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬القاهرة،‭ ‬ودمار‭ ‬كل‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭! ‬وبقي‭ ‬لقادة‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬يقولوا‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ (‬انهزم‭ ‬وخلِصنا‭)! ‬وهم‭ ‬يدركون‭ ‬جيداً‭ ‬أنهم‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬انهزموا‭ ‬تماما‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬إنسانيتهم‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬بشرا‭! ‬وأمام‭ ‬الضمير‭ ‬الشعبي‭ ‬العالمي،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬شيء‭ ‬يستر‭ ‬عوراتهم‭! ‬لقد‭ ‬هزمتهم‭ ‬جثث‭ ‬وأشلاء‭ ‬الأطفال‭! ‬وهزمهم‭ ‬الدم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وفضحهم،‭ ‬حتى‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬في‭ ‬أجسادهم‭ ‬كقادة‭ ‬إلا‭ ‬الأقنعة‭ ‬التي‭ ‬يلبسونها‭ ‬ليختبئوا‭ ‬خلفها‭! ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬لا‭ ‬ينهزم‭! ‬فيما‭ ‬التاريخ‭ ‬يسجل‭ ‬كل‭ ‬المواقف،‭ ‬والله‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭!‬

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