كلمة سمو ولي العهد.. صوت العقل والحكمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬أكدت‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ورؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬الآمن‭ ‬والمستقر‭ ‬للمنطقة،‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الكلمات‭ ‬والخطابات،‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬رؤية‭ ‬محورية،‭ ‬موضوعية‭ ‬وصريحة،‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬المدنيون‭ ‬والأبرياء‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬وقتل،‭ ‬وتشريد‭ ‬وتجويع،‭ ‬وحصار‭ ‬ومحاولات‭ ‬للتهجير‭ ‬القسري‭. ‬

ذلك‭ ‬إن‭ ‬إشارة‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرمة‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬والأبرياء‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والتوراة‭ ‬وجميع‭ ‬الكتب‭ ‬السماوية،‭ ‬وإدانة‭ ‬كل‭ ‬الأطراف،‭ ‬وإعلان‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬المدنيين‭ ‬والأبرياء،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬عجلة‭ ‬العنف،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.. ‬تشكل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الأولى‭ ‬العاجلة‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬إشارة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬جرح‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬عاما‭.. ‬وضعت‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬الحروف،‭ ‬وتناولت‭ ‬القضية‭ ‬بعمق‭ ‬تاريخي‭ ‬رفيع،‭ ‬وكشفت‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمن‭ ‬المنشود،‭ ‬الذي‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬للمنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬ومستقبل‭ ‬أجيالها،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وإعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭.‬

كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬حددت‭ ‬البوصلة‭ ‬بكل‭ ‬مهارة،‭ ‬كربان‭ ‬سفينة‭ ‬ينشد‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬للجميع‭.. ‬وتناولت‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬كمشرط‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬شخص‭ ‬الداء‭ ‬ووضع‭ ‬الدواء،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬وضع‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزها،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬الآن‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وعدم‭ ‬إعادة‭ ‬الاحتلال،‭ ‬وعدم‭ ‬تقليص‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭.. ‬لما‭ ‬لهذه‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭.‬

وكما‭ ‬هي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الأزمات‭ ‬والحروب،‭ ‬وأهمية‭ ‬البناء‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬لصالح‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب،‭ ‬جاء‭ ‬تأكيد‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬كلمته‭ ‬المسموعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬ديمقراطية،‭ ‬تحقق‭ ‬آماله‭ ‬وازدهاره،‭ ‬وضرورة‭ ‬انتصار‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬كأساس‭ ‬لأي‭ ‬عملية‭ ‬منشودة،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬صراع‭ ‬ونزاع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬رقعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬إعلاء‭ ‬صوت‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة،‭ ‬جاءت‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬لتسجل‭ ‬نصيحة‭ ‬تاريخية‭ ‬للعالم‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭.. ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نعمل‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭ ‬السياسية،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬صوت‭ ‬العقل‭ ‬هو‭ ‬المسموع‭.. ‬فإننا‭ ‬نجازف‭ ‬بتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬لانتشار‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

‭ ((‬الشعوب‭ ‬ضحايا‭ ‬الحروب‭)).. ‬وكلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬وقفت‭ ‬مع‭ ‬الإنسان،‭ ‬وطالبت‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬فورا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المدنيين‭ ‬والأبرياء‭.. ‬لأنهم‭ ‬الضحايا‭.‬