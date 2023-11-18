.. ونحن لن نغفر لقادتكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نتابع‭ ‬هذه‭ ‬الكتابات‭ ‬والمواقف‭ ‬وأن‭ ‬ننوه‭ ‬بها‭.‬

من‭ ‬هذه‭ ‬الكتابات‭ ‬مقال‭ ‬مطول‭ ‬للكاتب‭ ‬باتريك‭ ‬وارد‭ ‬نشره‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬التاريخ‭ ‬لن‭ ‬يغفر‭ ‬لقادتنا‭ ‬دعمهم‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬ويقصد‭ ‬طبعا‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭.‬

‭ ‬يقول‭ ‬الكاتب‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ان‭ ‬دفاع‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬الصهيونية‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يثير‭ ‬أسئلة‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬ان‭ ‬تؤرق‭ ‬ضميرنا‭. ‬أسئلة‭ ‬من‭ ‬قبيل‭: ‬ما‭ ‬هي‭ ‬جريمة‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬جريمة‭ ‬حرب؟‭.. ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حياة‭ ‬البعض‭ ‬أهم‭ ‬وأغلى‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين؟‭.. ‬من‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬ومن‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬الحق؟

ويقول‭: ‬إنني‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيشوا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الجحيم‭.. ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬رعب‭ ‬من‭ ‬اهوال‭ ‬الهجمات‭ ‬الجوية‭ ‬ولا‭ ‬يستطيعون‭ ‬النوم‭ ‬وينزحون‭ ‬مع‭ ‬أهلهم‭.. ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والمرضى‭ ‬وكل‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬شيئا‭ ‬سوى‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬سلام‭. ‬

يستعرض‭ ‬الكاتب‭ ‬بعض‭ ‬المواقف‭ ‬الغربية‭ ‬الشائنة‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬الصهيونية‭.‬

من‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬مثلا‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬بعض‭ ‬المعلقين‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬اعترضوا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يرتدي‭ ‬الرياضيون‭ ‬شارات‭ ‬تعاطف‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يرتدوا‭ ‬شارات‭ ‬تؤيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬فقط‭. ‬الرسالة‭ ‬واضحة‭: ‬حياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لا‭ ‬أهمية‭ ‬لها‭.‬

ومن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬موقف‭ ‬مسؤولة‭ ‬أوروبية‭ ‬كبيرة‭ ‬هي‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭. ‬يقول‭ ‬الكاتب‭ ‬إن‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هجمات‭ ‬روسيا‭ ‬ضد‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وخصوصا‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تعتبر‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭. ‬إن‭ ‬حرمان‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬هي‭ ‬أعمال‭ ‬إرهابية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نسميها‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

‭ ‬ويضيف‭ ‬الكاتب‭ ‬أن‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬عندما‭ ‬فعلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفس‭ ‬ما‭ ‬تحدثت‭ ‬عنه،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬دمرت‭ ‬البيوت‭ ‬والمساجد‭ ‬والمدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬المحاصرة‭ ‬مستخدمة‭ ‬صواريخ‭ ‬أمريكا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬كان‭ ‬تعليقها‭ ‬هو‭ ‬قولها‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لديها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬ونفس‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬بالضبط‭ ‬تبناه‭ ‬كل‭ ‬قادتنا‭ ‬وردّدوه‭.‬

يقول‭ ‬الكاتب‭: ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬يؤيده‭ ‬قادتنا‭ ‬يقتل‭ ‬المدنيين‭.. ‬الرضع‭ ‬في‭ ‬الحضانات‭ ‬يموتون‭.. ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬يموتون‭ ‬بسبب‭ ‬الحصار‭ ‬الإجرامي‭.. ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬القادة‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬لا‭ ‬يكترثون‭ ‬ويبررون‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬للمدنيين‭.. ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬بإجبار‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ثم‭ ‬قصفهم‭ ‬وقتلهم‭ ‬وهم‭ ‬يغادرون‭ ‬هي‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭... ‬وبمنتهى‭ ‬الاحتقار‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والانساني‭ ‬يقول‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭: ‬إن‭ ‬تركيزنا‭ ‬منصب‭ ‬على‭ ‬التدمير‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الأهداف،‭ ‬أي‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬

ينهي‭ ‬الكاتب‭ ‬مقاله‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التاريخ‭ ‬لن‭ ‬يغفر‭ ‬أبدا‭ ‬لقادتنا‭ ‬الذين‭ ‬يحكموننا‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

بالطبع،‭ ‬التاريخ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغفر‭ ‬لقادة‭ ‬الغرب‭. ‬كيف‭ ‬يغفر‭ ‬التاريخ‭ ‬لقادة‭ ‬مثل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬أو‭ ‬الألماني‭ ‬أو‭ ‬الفرنسي‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الغرب‭ ‬الذين‭ ‬يدعمون‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الوحشية‭ ‬والهمجية‭ ‬الصهيونية‭ ‬بالسلاح‭ ‬والمال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬السياسي؟‭.. ‬كيف‭ ‬يغفر‭ ‬التاريخ‭ ‬لقادة‭ ‬لا‭ ‬تحرك‭ ‬ضمائرهم‭ ‬دماء‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والشباب‭ ‬والشيوخ‭ ‬الذين‭ ‬يبادون‭ ‬في‭ ‬أرضهم‭ ‬ووطنهم؟‭.. ‬كيف‭ ‬يغفر‭ ‬التاريخ‭ ‬لكتاب‭ ‬ومثقفين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬ضمير‭ ‬الإنسانية‭ ‬أصبحوا‭ ‬صوت‭ ‬الهمجية‭ ‬الصهيونية‭ ‬ومدافعين‭ ‬عنها؟

التاريخ‭ ‬سيسجل‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬كمجرمي‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬وتوني‭ ‬بلير‭ ‬بسبب‭ ‬جرائمهم‭ ‬في‭ ‬العراق؟

لكن‭ ‬حكم‭ ‬التاريخ‭ ‬يأتي‭ ‬متأخرا‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭.. ‬حكم‭ ‬التاريخ‭ ‬لا‭ ‬يعيد‭ ‬روح‭ ‬شهيد‭ ‬للحياة،‭ ‬ولا‭ ‬يضع‭ ‬مجرم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحاكمة‭ ‬الفعلية‭ ‬كي‭ ‬ينال‭ ‬جزاءه‭.‬

لهذا،‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نغفر‭ ‬لهؤلاء‭ ‬القادة‭ ‬الغربيين‭ ‬الآن‭ ‬وليس‭ ‬انتظارا‭ ‬لحكم‭ ‬التاريخ‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬هؤلاء‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمن‭ ‬جرائمهم‭ ‬من‭ ‬مصالحهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

إن‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬هذا‭.. ‬إن‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬فعله‭ ‬لوقف‭ ‬الهمجية‭ ‬الصهيونية،‭ ‬التاريخ‭ ‬لن‭ ‬يغفر‭ ‬لنا‭ ‬أيضا‭. ‬