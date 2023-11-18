سبعة قتلى في زلزال الفلبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قتل سبعة أشخاص في الزلزال القوي الذي ضرب جنوب الفلبين يوم الجمعة على ما أظهرت حصيلة جديدة أمس السبت، في حين تواصل فرق الانقاذ البحث عن مفقودَين اثنين جراء انزلاق تربة. وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجات وضرب جزيرة مينداناو في جنوب البلاد بعد ظهر الجمعة إلى انهيار جزء من سقف مركز تجاري في مدينة جنرال سانتوس. وأدى انهيار سقف المركز التجاري إلى مقتل امرأة وإصابة 19 آخرين بجروح على ما قال المسؤول في الشرطة المحلية آري نويل كاردوس لوكالة فرانس برس. وذكرت السلطات يوم الجمعة أن زوجين قتلا في انهيار جدار اسمنتي عليهما أمام شركة في المدينة نفسها حيث عولج نحو ثلاثين طالبا أيضا بسبب مشكلات تنفسية. وقتل شخص آخر في انهيار منشأة فولاذية في مدينة غلان في ولاية سارانغاني على ما قال لوكالة فرانس برس الشرطي بول ميساليدو. وفي بلدة تقع على مسافة أربع ساعات عن غلان تبحث فرق الانقاذ بين الانقاض عن شخصين مفقودين من عائلة واحدة. وأوضح العنصر في فريق الاغاثة دانيال نوكوس لوكالة فرانس برس أن «مسؤول البلدة قال لنا إن امرأة وطفلها عالقان بين الانقاض». وأشارت هيئة إدارة الكوارث في مانيلا إلى مقتل شخص ثان في غلان وآخر في مالاباتان المجاورة من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وفي ولاية دافاو أوكسيدنتال المجاورة قتل رجل مسن بسقوط صخرة من على تلة قرب منزله على ما أفاد الشرطي باتريك لورينتي.
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