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سبعة قتلى في زلزال الفلبين

11/18/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الزلزال‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬جنوب‭ ‬الفلبين‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواصل‭ ‬فرق‭ ‬الانقاذ‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مفقودَين‭ ‬اثنين‭ ‬جراء‭ ‬انزلاق‭ ‬تربة‭. ‬وأدى‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬قوته‭ ‬6‭.‬7‭ ‬درجات‭ ‬وضرب‭ ‬جزيرة‭ ‬مينداناو‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سقف‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنرال‭ ‬سانتوس‭. ‬وأدى‭ ‬انهيار‭ ‬سقف‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬امرأة‭ ‬وإصابة‭ ‬19‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬آري‭ ‬نويل‭ ‬كاردوس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وذكرت‭ ‬السلطات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬زوجين‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬جدار‭ ‬اسمنتي‭ ‬عليهما‭ ‬أمام‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬نفسها‭ ‬حيث‭ ‬عولج‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬طالبا‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬تنفسية‭. ‬وقتل‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬منشأة‭ ‬فولاذية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غلان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سارانغاني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الشرطي‭ ‬بول‭ ‬ميساليدو‭. ‬وفي‭ ‬بلدة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬عن‭ ‬غلان‭ ‬تبحث‭ ‬فرق‭ ‬الانقاذ‭ ‬بين‭ ‬الانقاض‭ ‬عن‭ ‬شخصين‭ ‬مفقودين‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭. ‬وأوضح‭ ‬العنصر‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬الاغاثة‭ ‬دانيال‭ ‬نوكوس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسؤول‭ ‬البلدة‭ ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬إن‭ ‬امرأة‭ ‬وطفلها‭ ‬عالقان‭ ‬بين‭ ‬الانقاض‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬غلان‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬مالاباتان‭ ‬المجاورة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وفي‭ ‬ولاية‭ ‬دافاو‭ ‬أوكسيدنتال‭ ‬المجاورة‭ ‬قتل‭ ‬رجل‭ ‬مسن‭ ‬بسقوط‭ ‬صخرة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬تلة‭ ‬قرب‭ ‬منزله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الشرطي‭ ‬باتريك‭ ‬لورينتي‭. ‬

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