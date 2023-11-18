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قبعة نابليون للبيع في مزاد.. وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا

11/18/2023 7:13:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تباع‭ ‬إحدى‭ ‬القبعات‭ ‬السوداء‭ ‬العريضة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرتديها‭ ‬نابليون‭ ‬بونابرت‭ ‬عندما‭ ‬حكم‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬وشن‭ ‬حربا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬650‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬وتشمل‭ ‬العناصر‭ ‬الأخرى‭ ‬المفعمة‭ ‬بالتاريخ‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬مجموعة‭ ‬تذكارات‭ ‬نابليون‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬رجل‭ ‬الصناعة‭ ‬جان‭ ‬لويس‭ ‬نويزي‭ ‬طبقا‭ ‬فضيا‭ ‬نهب‭ ‬من‭ ‬عربة‭ ‬نابليون‭ ‬بعد‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬واترلو‭ ‬عام‭ ‬1815‭. ‬وتتضمن‭ ‬أيضا‭ ‬حقيبة‭ ‬خشبية‭ ‬للتزيين‭ ‬كان‭ ‬يملكها،‭ ‬مع‭ ‬شفرات‭ ‬حلاقة‭ ‬وفرشاة‭ ‬أسنان‭ ‬فضية‭ ‬ومقص‭ ‬ومتعلقات‭ ‬شخصية‭ ‬أخرى‭. ‬والقبعة‭ ‬السوداء‭ ‬الباهتة‭ ‬هي‭ ‬القطعة‭ ‬النجمية‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬قيمتها‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬و800‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬650‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬870‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭). ‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬الضباط‭ ‬الآخرون‭ ‬يرتدون‭ ‬قبعاتهم‭ ‬عادة‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬الأجنحة‭ ‬من‭ ‬الأمام‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬كان‭ ‬نابليون‭ ‬يرتدي‭ ‬قبعاته‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬الأطراف‭ ‬نحو‭ ‬كتفيه،‭ ‬وهذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬سهّل‭ ‬على‭ ‬قواته‭ ‬اكتشاف‭ ‬الجنرال‭ ‬العسكري‭ ‬ورجل‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬القتال‭.‬

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