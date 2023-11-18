قبعة نابليون للبيع في مزاد.. وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) من المتوقع أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد اليوم الأحد. وتشمل العناصر الأخرى المفعمة بالتاريخ في مزاد مجموعة تذكارات نابليون التي يملكها رجل الصناعة جان لويس نويزي طبقا فضيا نهب من عربة نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815. وتتضمن أيضا حقيبة خشبية للتزيين كان يملكها، مع شفرات حلاقة وفرشاة أسنان فضية ومقص ومتعلقات شخصية أخرى. والقبعة السوداء الباهتة هي القطعة النجمية التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف و800 ألف يورو (650 ألفا إلى 870 ألف دولار).
وبينما كان الضباط الآخرون يرتدون قبعاتهم عادة مع توجيه الأجنحة من الأمام إلى الخلف كان نابليون يرتدي قبعاته مع توجيه الأطراف نحو كتفيه، وهذا الأسلوب سهّل على قواته اكتشاف الجنرال العسكري ورجل الدولة في القتال.
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