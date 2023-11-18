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كلب الرئيسة المولدافية يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية

11/18/2023 7:13:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬‮«‬كوماندر‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬كلب‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الراعي‭ ‬الألماني‭ ‬استُبعد‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بسبب‭ ‬حوادث‭ ‬عض‭ ‬متكررة،‭ ‬أصبح‭ ‬الكلب‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬مولدافيا‭ ‬‮«‬كودروت‮»‬‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء‭ ‬بعدما‭ ‬عضّ‭ ‬الرئيس‭ ‬النمسوي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وهاجم‭ ‬الكلب‭ ‬‮«‬كودروت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬رئيسة‭ ‬مولدافيا‭ ‬مايا‭ ‬ساندو‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر،‭ ‬الرئيس‭ ‬النمسوي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬بيلين‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬مداعبته‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬وتعرض‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬بيلين‭ (‬79‭ ‬عاما‭) ‬لإصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬سيئة‮»‬‭ ‬بالمقدار‭ ‬الذي‭ ‬صُورت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬النمسوي‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يتفهم‮»‬‭ ‬تصرف‭ ‬الكلب‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬متوترا‭ ‬بسبب‭ ‬كل‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحيطين‭ ‬به‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬بيلين‭ ‬الذي‭ ‬يشاهد‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬فيينا‭ ‬وهو‭ ‬ينزه‭ ‬كلبه‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬يعرفني‭ ‬يعلم‭ ‬أنني‭ ‬عاشق‭ ‬كبير‭ ‬للكلاب‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬‮«‬كودروت‮»‬‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عقوبة،‭ ‬بل‭ ‬نال‭ ‬لعبة‭ ‬بهيئة‭ ‬كلب‭ ‬من‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬بيلين‭ ‬كهدية‭ ‬وداعية‭. ‬لكن‭ ‬مصير‭ ‬‮«‬كوماندر‮»‬‭ ‬كان‭ ‬مختلفا‭ ‬إذ‭ ‬أُقصي‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬كشف‭ ‬جهاز‭ ‬سيكريت‭ ‬سيرفيس‭ ‬لحماية‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬عملائه‭ ‬تعرضوا‭ ‬للعض‭. ‬

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