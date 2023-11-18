كلب الرئيسة المولدافية يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية

كلب الرئيسة المولدافية يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية
التاريخ
11/18/2023 7:13:09 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعد الضجة التي أثارها «كوماندر»، وهو كلب من نوع الراعي الألماني استُبعد من البيت الأبيض بسبب حوادث عض متكررة، أصبح الكلب الرئاسي في مولدافيا «كودروت» في دائرة الضوء بعدما عضّ الرئيس النمسوي خلال زيارة هذا الأسبوع. وهاجم الكلب «كودروت» الذي تبنته رئيسة مولدافيا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، الرئيس النمسوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته يوم الخميس. وتعرض فان دير بيلين (79 عاما) لإصابة طفيفة قال إنها ليست «سيئة» بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو. وقال الرئيس النمسوي على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة إنه «يتفهم» تصرف الكلب لأنه «كان متوترا بسبب كل الأشخاص المحيطين به». وأوضح فان دير بيلين الذي يشاهد في شوارع فيينا وهو ينزه كلبه «كل من يعرفني يعلم أنني عاشق كبير للكلاب». ولم يحصل «كودروت» على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية. لكن مصير «كوماندر» كان مختلفا إذ أُقصي من البيت الأبيض في واشنطن الشهر الماضي بعدما كشف جهاز سيكريت سيرفيس لحماية الرؤساء الأمريكيين أن 11 من عملائه تعرضوا للعض.
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