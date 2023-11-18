مبيعات الفنون خلال مزادات الخريف في نيويورك تتخطى ملياري دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تجاوزت مبيعات الأعمال الفنية بالمزادات العلنية في نيويورك ملياري دولار في أسبوع واحد، بحسب حصيلة لأنشطة دور كبرى في القطاع أبدت ارتياحها للأداء الجيد لهذه السوق رغم الأزمات الدولية.
فقد اختتمت دارا سوذبيز وكريستيز العملاقتان في المجال، ومعهما دار فيليبس، موسم مزادات الخريف الجمعة، بعد عشرة أيام على انطلاقه في السابع من نوفمبر.
وبحسب حصيلة إجمالية أجرتها وكالة فرانس برس، بلغت إيرادات هذه المزادات للدور الثلاث مجتمعة 2.1 مليار دولار، بفضل روائع من الفن الحديث والمعاصر بيعت خلال أمسيات راقية في نيويورك، حيث يتوافد هواة جمع ومشترون فاحشو الثراء، يُبقون هوياتهم طيّ الكتمان في كثير من الأحيان، إلى قاعات المزادات أو يشاركون في المزايدات عبر الهاتف.
وأفاد رئيس دار فيليبس في القارة الأمريكية جان بول إنجلين في بيان لوكالة فرانس برس الجمعة عن «ثاني أعلى حصيلة إجمالية (من الإيرادات) في تاريخ فيليبس»، مع مبيعات بقيمة 155 مليون دولار، «بزيادة 11% مقارنة بنوفمبر 2022».
ورأى رجل الأعمال في ذلك «علامة على الثقة في سوق عالمية تسجل أداء سليما».
وقد باعت دار فيليبس عملاً ضخماً معاصراً للألماني غيرهارد ريختر بعنوان « 636 Abstraktes Bild» يعود إلى عام 1987، في مقابل 34.8 مليون دولار، وعملاً آخر للفنان التكعيبي الفرنسي فرنان ليجيه بعنوان «14 يوليو» في مقابل 17.6 مليون دولار.
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