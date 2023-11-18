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مبيعات الفنون خلال مزادات الخريف في نيويورك تتخطى ملياري دولار

11/18/2023 7:13:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تجاوزت‭ ‬مبيعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬بالمزادات‭ ‬العلنية‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬لأنشطة‭ ‬دور‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أبدت‭ ‬ارتياحها‭ ‬للأداء‭ ‬الجيد‭ ‬لهذه‭ ‬السوق‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭. ‬

فقد‭ ‬اختتمت‭ ‬دارا‭ ‬سوذبيز‭ ‬وكريستيز‭ ‬العملاقتان‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬ومعهما‭ ‬دار‭ ‬فيليبس،‭ ‬موسم‭ ‬مزادات‭ ‬الخريف‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬انطلاقه‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وبحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬إجمالية‭ ‬أجرتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بلغت‭ ‬إيرادات‭ ‬هذه‭ ‬المزادات‭ ‬للدور‭ ‬الثلاث‭ ‬مجتمعة‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بفضل‭ ‬روائع‭ ‬من‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬بيعت‭ ‬خلال‭ ‬أمسيات‭ ‬راقية‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬يتوافد‭ ‬هواة‭ ‬جمع‭ ‬ومشترون‭ ‬فاحشو‭ ‬الثراء،‭ ‬يُبقون‭ ‬هوياتهم‭ ‬طيّ‭ ‬الكتمان‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬إلى‭ ‬قاعات‭ ‬المزادات‭ ‬أو‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬المزايدات‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭. ‬

وأفاد‭ ‬رئيس‭ ‬دار‭ ‬فيليبس‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬جان‭ ‬بول‭ ‬إنجلين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬إجمالية‭ (‬من‭ ‬الإيرادات‭) ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬فيليبس‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬مبيعات‭ ‬بقيمة‭ ‬155‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬‮«‬بزيادة‭ ‬11‭% ‬مقارنة‭ ‬بنوفمبر‭ ‬2022‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬علامة‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬عالمية‭ ‬تسجل‭ ‬أداء‭ ‬سليما‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬باعت‭ ‬دار‭ ‬فيليبس‭ ‬عملاً‭ ‬ضخماً‭ ‬معاصراً‭ ‬للألماني‭ ‬غيرهارد‭ ‬ريختر‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ 636 Abstraktes Bild» ‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1987،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬34‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وعملاً‭ ‬آخر‭ ‬للفنان‭ ‬التكعيبي‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرنان‭ ‬ليجيه‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬14‭ ‬يوليو‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬17‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

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