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الفيلم اليمني ((المرهقون)) يحصد جائزة جديدة من مهرجان ميد فيلم روما

11/18/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصد‭ ‬فيلم‭ (‬المرهقون‭) ‬للمخرج‭ ‬اليمني‭ ‬عمرو‭ ‬جمال‭ ‬جائزة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ميد‭ ‬فيلم‭ ‬روما‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬والمقام‭ ‬حاليا‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإيطالية‭. ‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬المهرجان‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬مليء‭ ‬بالمشاعر‭ ‬الإنسانية‭ ‬العميقة‭ ‬والمواضيع‭ ‬السياسية‭ ‬ويقدم‭ ‬صورة‭ ‬حقيقية‭ ‬للمجتمع‭ ‬اليمني‭ ‬بأسلوب‭ ‬سينمائي‭ ‬رائع‭ ‬وحساس‭. ‬

ومنحت‭ ‬اللجنة‭ ‬فيلم‭ (‬المرهقون‭) ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬نحن‭ ‬مجبرون‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تسميته‭ ‬كعمل‭ ‬سياسي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المخرج‭ ‬جمال‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الجائزة‭ ‬الدولية‭ ‬الثامنة‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬صناع‭ ‬الفيلم،‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬جائزة‭ (‬هوغو‭ ‬الذهبية‭) ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬شيكاجو‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬صناع‭ ‬الأفلام‭ ‬الجدد،‭ ‬وجائزة‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬وجائزة‭ ‬تصويت‭ ‬الجمهور‭ (‬المرتبة‭ ‬الثانية‭) ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين،‭ ‬وجائزة‭ ‬التحكيم‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬تايبه‭ ‬السينمائي‭ ‬وجائزة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬بلنسية‭. ‬

واعتبر‭ ‬جمال‭ ‬أن‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬الفيلم‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أجناس‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬

الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬حمدان‭ ‬وعبير‭ ‬محمد‭ ‬وسماح‭ ‬العمراني‭ ‬وإسلام‭ ‬سليم‭ ‬ورؤى‭ ‬الهمشري‭ ‬وعمر‭ ‬إلياس‭. ‬

ويستند‭ ‬الفيلم‭ ‬لأحداث‭ ‬حقيقية‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬بجنوب‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬ويدور‭ ‬حول‭ ‬حياة‭ ‬زوجين‭ ‬يمنيين‭ ‬يعانيان‭ ‬جراء‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتدهورة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬عقب‭ ‬فقدانهما‭ ‬وظيفتيهما‭ ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭. ‬

وتُفاجأ‭ ‬الزوجة‭ ‬بحملها‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬وتسعى‭ ‬وزوجها‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬وسيلة‭ ‬للإجهاض‭ ‬رغم‭ ‬موقف‭ ‬مجتمعهما‭ ‬المحافظ‭ ‬تجاه‭ ‬الأمر‭. ‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬الفيلم‭ ‬الثاني‭ ‬للمخرج‭ ‬بعد‭ ‬فيلمه‭ (‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬الزفة‭) ‬الذي‭ ‬لاقى‭ ‬نجاحا‭ ‬جماهيريا‭ ‬عند‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬ونال‭ ‬جوائز‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬مهرجانات‭ ‬سينمائية‭ ‬دولية‭. ‬

وانطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬ميد‭ ‬فيلم‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭. ‬

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