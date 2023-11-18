الفيلم اليمني ((المرهقون)) يحصد جائزة جديدة من مهرجان ميد فيلم روما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصد فيلم (المرهقون) للمخرج اليمني عمرو جمال جائزة جديدة من مهرجان ميد فيلم روما الدولي في دورته التاسعة والعشرين والمقام حاليا بالعاصمة الإيطالية.
وذكر موقع المهرجان الجمعة أن الفيلم نال جائزة لجنة التحكيم، والتي أكدت أن الفيلم مليء بالمشاعر الإنسانية العميقة والمواضيع السياسية ويقدم صورة حقيقية للمجتمع اليمني بأسلوب سينمائي رائع وحساس.
ومنحت اللجنة فيلم (المرهقون) خمس نجوم وقالت «في الحقيقة نحن مجبرون على إعادة تسميته كعمل سياسي». وقال المخرج جمال لرويترز إن هذه هي الجائزة الدولية الثامنة التي يحصل عليها صناع الفيلم، وكان آخرها جائزة (هوغو الذهبية) في مهرجان شيكاجو السينمائي في أكتوبر ضمن مسابقة صناع الأفلام الجدد، وجائزة منظمة العفو الدولية من مهرجان برلين السينمائي الدولي وجائزة تصويت الجمهور (المرتبة الثانية) من مهرجان برلين، وجائزة التحكيم الخاصة من مهرجان تايبه السينمائي وجائزة من مهرجان بلنسية.
واعتبر جمال أن الجوائز التي حصل عليها الفيلم مؤشر على تمكنه من الوصول إلى أجناس مختلفة في شتى دول العالم.
الفيلم بطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وإسلام سليم ورؤى الهمشري وعمر إلياس.
ويستند الفيلم لأحداث حقيقية وقعت في عدن بجنوب اليمن في 2019، ويدور حول حياة زوجين يمنيين يعانيان جراء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بلدهم عقب فقدانهما وظيفتيهما ومع وجود ثلاثة أطفال.
وتُفاجأ الزوجة بحملها في رابع وتسعى وزوجها إلى إيجاد وسيلة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه الأمر.
وهذا هو الفيلم الثاني للمخرج بعد فيلمه (عشرة أيام قبل الزفة) الذي لاقى نجاحا جماهيريا عند عرضه في 2018 ونال جوائز عديدة من مهرجانات سينمائية دولية.
وانطلقت فعاليات مهرجان ميد فيلم روما في التاسع من الشهر الجاري وتستمر حتى اليوم.
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