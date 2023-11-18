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مغني الراب ((باف دادي)) وشريكة حياته السابقة يحلان نزاعهما القضائي وديا

11/18/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توصل‭ ‬نجم‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬الأمريكي‭ ‬شون‭ ‬كومز،‭ ‬المعروف‭ ‬باسمه‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬باف‭ ‬دادي‮»‬،‭ ‬وشريكة‭ ‬حياته‭ ‬السابقة‭ ‬المغنية‭ ‬كاسي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬بالتراضي‮»‬،‭ ‬غداة‭ ‬تقديمها‭ ‬شكوى‭ ‬ضده‭ ‬بتهمة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والعنف‭ ‬الجسدي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

وكانت‭ ‬مغنية‭ ‬الآر‭ ‬أند‭ ‬بي‭ ‬والراقصة‭ ‬وعارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬البالغة‭ ‬37‭ ‬عاماً،‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬كاساندرا‭ ‬فينتورا،‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬دعوى‭ ‬ضد‭ ‬شون‭ ‬كومز‭ ‬اتهمته‭ ‬فيها‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬عنف‭ ‬جنسي‮»‬‭ ‬و«عنف‭ ‬نفسي‮»‬‭ ‬و«سلوك‭ ‬منحرف‮»‬‭ ‬في‭ ‬حقها‭ ‬امتد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭. ‬كذلك،‭ ‬اتهمت‭ ‬كومز‭ ‬باغتصابها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬

ونفى‭ ‬بن‭ ‬برافمان،‭ ‬محامي‭ ‬كومز‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬‮«‬بصورة‭ ‬قاطعة‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مهينة‭ ‬وتنطوي‭ ‬على‭ ‬فضيحة‮»‬‭. ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬أعلنا‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬أنهما‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬تسوية‭ ‬الأمر‭ ‬بالتراضي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬فينتورا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قررتُ‭ ‬تسوية‭ ‬الأمر‭ ‬بالتراضي‭ ‬بشروط‭ ‬تمنحني‭ ‬بعض‭ ‬التحكم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬عائلتي‭ ‬ومعجبيني‭ ‬والمحامين‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬كومز‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬القرار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬لكاسي‭ ‬وعائلتها‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬شهادة‭ ‬فينتورا‭ ‬فقد‭ ‬التقت‭ ‬المغنية‭ ‬بنجم‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة،‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬37‭ ‬عاما‭. ‬

وكومز‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أصحاب‭ ‬المليارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهيب‭ ‬هوب،‭ ‬بفضل‭ ‬أعماله‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬الكحول‭. ‬

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