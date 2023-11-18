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بعد ختام الجولة الرابعة من دوري عيسى بن راشدوقفة تحليلية مع خمس لقطات فنية

11/18/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قراءة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬العادية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مباريات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لا‭ ‬تلفت‭ ‬النظر،‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬حتى‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬بالتوضيح‭ ‬والتحليل،‭ ‬وقد‭ ‬رصدنا‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬خمس‭ ‬لقطات‭ ‬فنية،‭ ‬نرى‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جانبنا‭ ‬أنها‭ ‬تتطلب‭ ‬منا‭ ‬ومن‭ ‬الآخرين‭ ‬التوقف‭ ‬عندها‭ ‬ولفت‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الدروس‭ ‬الفنية‭ ‬فيها‭ ‬لرفع‭ ‬الذائقة‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬المتابعين‭ ‬ومحبي‭ ‬اللعبة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نسعى‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭.‬


متى‭ ‬يكون‭ ‬الإسقاط‭ ‬فاعلا؟

اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬إسقاط‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الخصم‭ ‬مهارة‭ ‬خاصة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها،‭ ‬وإسقاط‭ ‬الكرة‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فكر‭ ‬واختيار‭ ‬اللحظة‭ ‬المناسبة‭ ‬والمباغتة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬رأينا‭ ‬فيه‭ ‬لاعبين‭ ‬يمارسون‭ ‬الإسقاط‭ ‬على‭ ‬‮«‬الرايحة‭ ‬والجاية‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تكون‭ ‬ألعابهم‭ ‬مكشوفة‭ ‬ومقروءة‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬الفائدة‭ ‬والجمالية‭ ‬معا‭.‬

وخلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬النجمة‭ ‬والتضامن‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬14‭-‬12‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة،‭ ‬لجأ‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الأخير‭ ‬عماد‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬إسقاط‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬لقطة‭ ‬فنية‭ ‬لافتة،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬استمرارا‭ ‬لتداول‭ ‬الكرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وانتظر‭ ‬الخبير‭ ‬عماد‭ ‬انشغال‭ ‬لاعبي‭ ‬المنافس‭ ‬بالتداول‭ ‬وانتظار‭ ‬اللعبة‭ ‬القادمة‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬بإسقاط‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬لاعبو‭ ‬التضامن‭ ‬تحريك‭ ‬أي‭ ‬ساكن‭ ‬لدفاع‭ ‬الكرة،‭ ‬فتوقيت‭ ‬التداول‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الأوقات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للاعب‭ ‬أن‭ ‬يلجأ‭ ‬للإسقاط‭ ‬الذي‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬المخاتلة‭ ‬والمخادعة‭ ‬والفجأة‭.‬


التصويب‭ ‬عكس‭ ‬اتجاه‭ ‬الجسم

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬النجمة‭ ‬والتضامن‭ ‬نفسه‭ ‬وعند‭ ‬النتيجة‭ ‬15‭-‬13‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لصالح‭ ‬النجمة‭ ‬صوب‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬محمد‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬التضامن‭ ‬كرة‭ ‬هجومية‭ ‬قصيرة،‭ ‬إذ‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬بطريقة‭ ‬فنية‭ ‬خادع‭ ‬معها‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬الثنائي‭ ‬النجماوي،‭ ‬إذ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬انشغل‭ ‬فيه‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬النجمة‭ ‬باتجاه‭ ‬جسم‭ ‬اللاعب‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الأخير‭ ‬صوب‭ ‬الكرة‭ ‬عكس‭ ‬اتجاه‭ ‬جسمه،‭ ‬وهذه‭ ‬المهارة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الضاربين‭ ‬فإنها‭ ‬أهم‭ ‬عند‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬المطالب‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬الهجومية‭ ‬أن‭ ‬يحرّك‭ ‬‮«‬رسغه‮»‬‭ ‬يمينا‭ ‬وشمالا‭ ‬بخلاف‭ ‬وضعية‭ ‬جسمه،‭ ‬فهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬منفذي‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬يبنون‭ ‬حوائطهم‭ ‬على‭ ‬اتجاه‭ ‬جسم‭ ‬اللاعب‭ ‬الضارب‭.‬


بلوك‭ ‬هجومي‭ ‬مثالي

هناك‭ ‬لاعبون‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬البدنية‭ ‬والخبرة‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬الهجومي،‭ ‬وفاضل‭ ‬عباس‭ (‬الجوكر‭) ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬المحرق‭ ‬أمام‭ ‬التضامن،‭ ‬نفّذ‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬فردي‭ ‬من‭ ‬مركز4‭ ‬أمام‭ ‬لاعب‭ ‬التضامن‭ ‬حسين‭ ‬اللمعي‭ ‬من‭ ‬مركز2‭ ‬وجاء‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬فنية‭ ‬جمالية‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬فاضل‭ ‬من‭ ‬إنزال‭ ‬كرة‭ ‬الضارب‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأمتار‭ ‬الأولى،‭ ‬ومثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬يملك‭ ‬‮«‬بلوكا‮»‬‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وكيفية‭ ‬وضع‭ ‬اليدين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬رسغ‭ ‬اليدين‭ ‬منحنيا‭ ‬على‭ ‬تحت‭ ‬ليتسنى‭ ‬للكرة‭ ‬أن‭ ‬تنزل‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬خارجه،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الصحيح‭.‬


الخروج‭ ‬عن‭ ‬المألوف

سجلت‭ ‬مباراة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬وعالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬إعدادات‭ ‬للكرة‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬نسمي‭ ‬ذلك‭ ‬بالإعداد‭ ‬غير‭ ‬المألوف،‭ ‬فالكرة‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬خط‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأمتار‭ ‬الأولى،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬تمكن‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬عالي‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الكرة‭ ‬لزميله‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬نجح‭ ‬معها‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬توقع‭ ‬صد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الذي‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬معد‭ ‬عالي‭ ‬الكرة‭ ‬لأحد‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف،‭ ‬وتكررت‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬أخريين‭
‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬نفسها‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬حسن‭ ‬عليوي،‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬جمالية‭ ‬للأداء‭ ‬وتخرجه‭ ‬عن‭ ‬الرتابة،‭ ‬ومن‭ ‬سمات‭ ‬المعد‭ ‬الجيد‭ ‬المتمكن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬خداع‭ ‬وتشتيت‭ ‬تفكير‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بالإعداد‭ ‬غير‭ ‬المألوف‭ ‬الذي‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬يتطلب‭ ‬إمكانات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬وانسجاما‭ ‬مع‭ ‬الضاربين‭.‬


لعبة‭ ‬هجومية‭ ‬حادة

لم‭ ‬يجد‭ ‬حسن‭ ‬خليل‭ ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬إلا‭ ‬تصويب‭ ‬كرته‭ ‬الحادة‭ ‬من‭ ‬مركز2‭ ‬إلى‭ ‬مركز2‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وحسن‭ ‬خليل‭ ‬ضربه‭ ‬قويّ‭ ‬ويلعب‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ line ‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬خالف‭ ‬حسن‭ ‬خليل‭ ‬قراءة‭ ‬صد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬لكرته،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬وضعية‭ ‬جسمه‭ ‬كانت‭ ‬توحي‭ ‬بأنه‭ ‬سيصوب‭ ‬على‭ ‬‮«‬ line ‮»‬‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬صوبها‭ ‬خلاف‭ ‬اتجاه‭ ‬جسمه‭.‬

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