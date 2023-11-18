في المؤتمر الصحفي لاتحاد المدارس والجامعاتتنظيم 7 ألعاب والبداية مع كرة القدم العشبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد
تصوير- محمد عبدالله
عقد الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات يوم أمس السبت مؤتمراً صحفياً بمناسبة انطلاق النسخة الخامسة من دوري الجامعات للموسم الرياضي 2024/2023 برئاسة الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الرياضي للمدارس والجامعات ونائبه محمد الشحي ورئيس لجنة المسابقات محمد عاشوري.
وتمركز الحديث في المؤتمر الصحفي حول نقاط عدة تهم دوري الجامعات بنسخته الجديدة من حيث الاستعدادات الإدارية والفنية، وأيضاً لوجود خطط يسعى الاتحاد إلى تنفيذها مع بعض الجهات الرسمية، من شأنها أن تسهم في تطوير ورقي الرياضة في الجامعات والمدارس بصورة أكبر، تعزز من الإنجازات والمكتسبات التي حققها الاتحاد وآخرها وأهمها تتويج فريق جامعة البحرين للكرة الطائرة بلقب بطولة المهرجان الرياضي الدولي للجامعات التي أقيمت في روسيا مؤخراً.
كما تم الكشف عن تنظيم 7 ألعاب في هذا الموسم منها 4 ألعاب جماعية وهي: كرة القدم العشبية، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الصالات، و3 ألعاب فردية وهي: تنس طاولة، البادل والشطرنج.
وستنطلق أولى الألعاب عبر كرة الطائرة يوم 25 نوفمبر الجاري، وتليها لعبة كرة القدم العشبية يوم 28 نوفمبر، وفي يوم 2 ديسمبر المقبل ستقام لعبة كرة السلة، فيما ستحدد مواعيد انطلاق الألعاب الأخرى لاحقاً.
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