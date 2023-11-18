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في المؤتمر الصحفي لاتحاد المدارس والجامعاتتنظيم 7 ألعاب والبداية مع كرة القدم العشبية

11/18/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬عبدالله‮


عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحفياً‭ ‬بمناسبة‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024/2023‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬ونائبه‭ ‬محمد‭ ‬الشحي‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬محمد‭ ‬عاشوري‭.‬‮

وتمركز‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬حول‭ ‬نقاط‭ ‬عدة‭ ‬تهم‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬بنسخته‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬وأيضاً‭ ‬لوجود‭ ‬خطط‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذها‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ورقي‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬وآخرها‭ ‬وأهمها‭ ‬تتويج‭ ‬فريق‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬المهرجان‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬للجامعات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬مؤخراً‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬7‭ ‬ألعاب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬ألعاب‭ ‬جماعية‭ ‬وهي‭: ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العشبية،‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬كرة‭ ‬الصالات،‭ ‬و3‭ ‬ألعاب‭ ‬فردية‭ ‬وهي‭: ‬تنس‭ ‬طاولة،‭ ‬البادل‭ ‬والشطرنج‭.‬

وستنطلق‭ ‬أولى‭ ‬الألعاب‭ ‬عبر‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتليها‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العشبية‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬ستقام‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬فيما‭ ‬ستحدد‭ ‬مواعيد‭ ‬انطلاق‭ ‬الألعاب‭ ‬الأخرى‭ ‬لاحقاً‭.‬

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