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منتخبنا الوطني.. الصفوف مكتملة والمعنويات عاليةالدعم الجماهيري مطلوب بقوة

11/18/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭:‬


تستمر‭ ‬تحضيرات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭.. ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬45‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬ويتصدر‭ ‬الإمارات‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النيبال‭ (‬0/4‭)‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬خلفه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ (‬هدفين‭) ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ (‬0/2‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬منتخبا‭ ‬اليمن‭ ‬والنيبال‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭.‬

وخضع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لتدريب‭ ‬استشفائي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬حالتهم‭ ‬البدنية‭ ‬الطبيعية‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬لعبوها‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬اليمن،‭ ‬وأمس‭ ‬السبت‭ ‬بدأت‭ ‬التدريبات‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمباراة،‭ ‬ودخل‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬المحلي‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيتدرب‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬الصفوف‭ ‬مكتملة‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬ومعنويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬عالية،‭ ‬والتفاؤل‭ ‬يسود‭ ‬الجميع‭.‬

وبيّن‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وسيتدرب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬باليوم‭ ‬التالي‭ ‬الاثنين،‭ ‬وسيكون‭ ‬مستقرًا‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات‭.‬


دعم‭ ‬الجمهور

مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬جمهورنا‭ ‬البحريني‭ ‬الوفي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحفزهم‭ ‬ويدفعهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭.. ‬المنتخب‭ ‬بانتظاركم‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

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