منتخبنا الوطني.. الصفوف مكتملة والمعنويات عاليةالدعم الجماهيري مطلوب بقوة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد:
تستمر تحضيرات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإماراتي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.. حيث من المقرر أن يستضيف منتخبنا مساء يوم الثلاثاء المقبل نظيره الإماراتي في تمام الساعة 6:45 على استاد البحرين الوطني. ويتصدر الإمارات ترتيب المجموعة الثامنة برصيد (3 نقاط) بعد فوزه على النيبال (0/4)، ويأتي خلفه منتخبنا الوطني بفارق الأهداف (هدفين) إثر فوزه على اليمن (0/2)، وفي المركزين الثالث والرابع منتخبا اليمن والنيبال بدون أي نقاط.
وخضع منتخبنا الوطني لتدريب استشفائي يوم الجمعة، عمل من خلاله الجهاز الفني على إعادة اللاعبين إلى حالتهم البدنية الطبيعية بعد المباراة التي لعبوها مساء يوم الخميس أمام اليمن، وأمس السبت بدأت التدريبات التحضيرية للمباراة، ودخل في معسكره المحلي.
وأشار مدير المنتخب راشد الزياني إلى أن منتخبنا سيتدرب اليوم (الأحد) على ملعب المباراة، حيث الصفوف مكتملة ولله الحمد، ومعنويات اللاعبين عالية، والتفاؤل يسود الجميع.
وبيّن الزياني أن المنتخب الإماراتي سيصل إلى المملكة مساء اليوم الأحد، وسيتدرب على ملعب المباراة باليوم التالي الاثنين، وسيكون مستقرًا في فندق الدبلومات.
دعم الجمهور
مباراة منتخبنا أمام نظيره الإماراتي تحتاج إلى الدعم والمساندة من قِبل جمهورنا البحريني الوفي، حيث إن الوقوف خلف اللاعبين من شأنه أن يحفزهم ويدفعهم لتقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج المرجوة.. المنتخب بانتظاركم يوم الثلاثاء.
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