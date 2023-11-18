تحليل: هجوم إسرائيل على جنوب غزة يضع المدنيين في مرمى النيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ستشق‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬جنوب‭ ‬غزة،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يشر‭ ‬إلى‭ ‬توقيتها‭. ‬وشهد‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬يحتمون‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري‭ ‬المتوقع‭ ‬أصبح‭ ‬وشيكا‭. ‬

وفر‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انذرتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمغادرة‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬القطاع‭. ‬والآن‭ ‬يشعر‭ ‬الكثيرون‭ ‬بالخوف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسقطت‭ ‬منشورات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬تطالبهم‭ ‬بترك‭ ‬أماكنهم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬باتجاه‭ ‬الغرب‭. ‬

وقال‭ ‬عطية‭ ‬أبو‭ ‬جاب‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬خيمته‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فيها‭ ‬الآن‭ ‬عائلته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرت‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬طلبوا‭ ‬منا،‭ ‬نحن‭ ‬مواطني‭ ‬غزة،‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭. ‬ذهبنا‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭. ‬والآن‭ ‬يطلبون‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬نغادر‭. ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬نذهب؟‮»‬‭.‬

وسقطت‭ ‬المنشورات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬قبل‭ ‬القصف‭ ‬العنيف،‭ ‬وهو‭ ‬الأسلوب‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬استخدمته‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬هجومها‭ ‬البري‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭. ‬

وأصدرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تحذيرا‭ ‬جديدا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أمس‭ ‬وطالبتهم‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬مرمى‭ ‬النيران‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الضربات‭ ‬الجوبة‭. ‬

وقال‭ ‬جيورا‭ ‬إيلاند،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬لقمع‭ ‬مقاومة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬حيث‭ ‬تتمركز‭ ‬قيادات‭ ‬الحركة‭ ‬الآن‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬يتمثل‭ ‬أحد‭ ‬أصعب‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يتمركزون‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭... ‬قد‭ ‬يسقط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭... ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يردعنا‭ ‬أو‭ ‬يمنعنا‭ ‬من‭ ‬المضي‭ ‬قدما‮»‬‭. ‬

وأثارت‭ ‬تزايد‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬بسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬غضبا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ولدى‭ ‬دول‭ ‬غربية،‭ ‬منها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أقرب‭ ‬حلفاء‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬استشهدوا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬مسلحي‭ ‬حماس‭ ‬قتلوا‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجزوا‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬كبير‭ ‬لرويترز‭ ‬إنه‭ ‬نظرا‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬فإنه‭ ‬يرجح‭ ‬ألا‭ ‬تركز‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وأن‭ ‬تعتمد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬توغل‭ ‬القوات‭ ‬البرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬تقييمات‭ ‬مصادر‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمريكي‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ليس‭ ‬أمامها‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬هزيمة‭ ‬حماس‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬المعلن‭ ‬للحملة‭ ‬العسكرية‭. ‬

وقال‭ ‬الأميرال‭ ‬دانيال‭ ‬هاجاري‭ ‬كبير‭ ‬المتحدثين‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الموسع‭ ‬سيبدأ‭ ‬عندما‭ ‬ترى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬موعد‭ ‬لذلك‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬عمليتنا‭. ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬توجد‭ ‬فيه‭ ‬حماس،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

‭ ‬ساندت‭ ‬واشنطن‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬السعي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ولكنها‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬هدنات‭ ‬للسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬وقالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬قد‭ ‬سقطوا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬للصحفيين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أجرينا‭ ‬محادثات‭ ‬معهم‭ ‬لإقناعهم‭ ‬بأنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬وجود‭... ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬للمدنيين‭ ‬بينما‭ ‬يواصلون‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬أو‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬موسعة‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لتقليل‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬قال‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تنجح‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬مقتل‭ ‬أي‭ ‬مدني‭ ‬بأنه‭ ‬مأساة‭. ‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬صار‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬محصورين‭ ‬فعليا،‭ ‬فإن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تنذر‭ ‬بمخاطر‭ ‬تفوق‭ ‬مخاطر‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭. ‬وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬نزحوا‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الكبير‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وضراوة،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬سقوط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬تمثل‭ ‬قاعدة‭ ‬قوة‭ ‬لقائد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭. ‬

وفي‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬الشمال‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يريد‭ (‬الإسرائيليون‭) ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب؟‭ ‬يمكنهم‭ ‬ذلك‭. (‬رجال‭) ‬المقاومة‭ ‬سيبادلونهم‭ ‬الهجوم‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يرحب‭ ‬بالمحتلين‮»‬‭. ‬