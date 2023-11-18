إطلاق أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة تضم 190شاحنة تحمل 2510 أطنان من المؤن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي،‭ ‬أمس،‭ ‬إطلاق‭ ‬أكبر‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬190شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬2510‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬بالوقوف‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولى،‭ ‬إن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬القافلة‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الظرف‭ ‬الإنساني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اليوم،‭ ‬كان‭ ‬محفزا‭ ‬لكل‭ ‬شعب‭ ‬مصر‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وأكد‭ ‬تامر‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬تحيا‭ ‬مصر،‭ ‬أن‭ ‬قافلة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬تتضمن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2510‭ ‬أطنان‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الملحة‭ ‬والضرورية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬القافلة‭ ‬الطبية‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬للقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لعلاج‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬

وأشار‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصندوق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القافلة‭ ‬الطبية‭ ‬تشمل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬مثل‭ (‬أجهزة‭ ‬صدمات‭ ‬القلب‭ ‬وفحص‭ ‬الدم،‭ ‬وقياس‭ ‬سكر‭ ‬وضغط،‭ ‬وتنفس‭ ‬نيبوليزر،‭ ‬وقياس‭ ‬حرارة‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وأجهزة‭ ‬ضغط‭ ‬ديجيتال،‭ ‬وأجهزة‭ ‬قياس‭ ‬ومنظمات‭ ‬الأكسجين‭) ‬وأَسِرَّة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬والمراتب‭ ‬الطبية،‭ ‬والخيوط‭ ‬الجراحية‭ ‬والمخدر،‭ ‬والمحاليل‭ ‬الوريدية،‭ ‬ومستلزمات‭ ‬للطوارئ‭ ‬وغرف‭ ‬العمليات‭ ‬والكسور،‭ ‬وأدوية‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬وأدوية‭ ‬الأورام‭ ‬والكلى‭ ‬والمخ‭ ‬والأعصاب،‭ ‬والمسكنات‭ ‬والمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬والحقن،‭ ‬وأدوية‭ ‬لعلاج‭ ‬الحروق‭ ‬من‭ ‬الدرجات‭: ‬الأولي‭ ‬والثانية‭ ‬والثالثة،‭ ‬وبدل‭ ‬طبية‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وقفازات‭ ‬طبية،‭ ‬وأكياس‭ ‬قطنية،‭ ‬وكمامات،‭ ‬وزجاجات‭ ‬كحول،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬سيارتي‭ ‬إسعاف‭ ‬مجهزتين‭ ‬بأحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعدات؛‭ ‬لإتمام‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬للجرحى‭ ‬وتجنب‭ ‬تدهور‭ ‬وضع‭ ‬المرضى‭ ‬أو‭ ‬فقدانهم‭ ‬لحياتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القافلة‭ ‬الإغاثية‭ ‬الشاملة‭ ‬شملت‭ ‬أيضا‭ ‬1613‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الجافة‭ ‬والأطعمة‭ ‬صالحة‭ ‬للتناول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طهي‭ ‬مثل‭: (‬التونة،‭ ‬واللحوم‭ ‬المعلبة،‭ ‬والمربى،‭ ‬والحلاوة،‭ ‬والأجبان،‭ ‬وعسل‭ ‬النحل،‭ ‬والتمور،‭ ‬والبسكويت،‭ ‬والفول‭ ‬المعلب،‭ ‬والخضار‭ ‬المعلب،‭ ‬والطحينة،‭ ‬والبطاطا‭ ‬الحلوة،‭ ‬ورقائق‭ ‬البطاطس،‭ ‬والشعرية‭ ‬سريعة‭ ‬التحضير،‭ ‬والحلويات‭ ‬المعلبة‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬المعدنية‭ ‬والألبان‭ ‬والعصائر‭ ‬والملابس‭ ‬والبطاطين‭ ‬والمراتب‭ ‬والسجاد‭ ‬والأغطية‭ ‬والمنظفات‭ ‬والمطهرات،‭ ‬والمولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وكشافات‭ ‬الإضاءة‭.‬

وأوضح‭ ‬تامر‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬أن‭ ‬قافلة‭ ‬صندوق‭ ‬تحيا‭ ‬مصر‭ ‬أولت‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بالنساء‭ ‬خاصة‭ ‬الحوامل‭ ‬والمرضعات‭ ‬وكذا‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬المتردي‭ ‬ونقص‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬والجفاف،‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ ‬القافلة‭ ‬أدوية‭ ‬الأطفال‭ ‬والرضع،‭ ‬وألبان‭ ‬وغذاء‭ ‬الأطفال،‭ ‬وحفاظات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القياسات،‭ ‬والأدوية‭ ‬المهمة‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل،‭ ‬ومستلزمات‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬لتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الملائم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬يعيشونها،‭ ‬ويجري‭ ‬ترتيب‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬وفقًا‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬حسب‭ ‬الأولويات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬لأهل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬