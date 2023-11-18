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رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض ((التهجير القسري)) للفلسطينيين في غزة

11/18/2023 7:13:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬تعارض‭ ‬‮«‬التهجير‭ ‬القسري‮»‬‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬لقائها‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أيضا‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس
السيسي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬مصر‭ ‬القاطع‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬سواء‭ ‬بالنزوح‭ ‬داخلياً‭ ‬أو‭ ‬بالتهجير‭ ‬خارج‭ ‬أراضيهم،‭ ‬لاسيما‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬سيناء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اتفقت‭ ‬معه‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬مؤكدة‭ ‬الموقف‭ ‬الأوروبي‭ ‬برفض‭ ‬التهجير‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬ناقشت‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرّة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي،‭ ‬وشكرت‭ ‬لمصر‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الضعفاء‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬عدم‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وعلى‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين‮»‬‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والإسرائيلية‭. ‬

وأكد‭ ‬الجانبان‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفقاً‭ ‬للمرجعيات‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‮»‬‭.‬

وتوجّهت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬سيناء،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬محافظ‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة‭. ‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العريش،‭ ‬وستتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬لتتفقّد‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتزور‭ ‬الجرحى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬مصر‭. ‬

وتتكدّس‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المطار‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وغزة‭. ‬

وقالت‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتنا‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬وقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ومصر‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬لتزويد‭ ‬أوروبا‭ ‬بالغاز‭ ‬الطبيعي‭.

واستثمرت‭ ‬القاهرة‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لأن‭ ‬تصبح‭ ‬مصدراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬له‭.

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