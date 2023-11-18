رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض ((التهجير القسري)) للفلسطينيين في غزة

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - (أ ف ب): أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس أنها تعارض «التهجير القسري» للفلسطينيين، وذلك بعد لقائها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، على خلفية الحرب المستمرة بين حركة حماس وإسرائيل في غزة.
من جانبه أيضا شدد الرئيس
السيسي خلال اللقاء على «رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير».
وقالت فون دير لايين على منصة «إكس»، «ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع الرئيس السيسي، وشكرت لمصر دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء».
وأضافت «نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين وعلى أفق سياسي قائم على حلّ الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية.
وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية «يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة».
وتوجّهت رئيسة المفوضية الأوروبية بعدها إلى سيناء، حسبما أفاد بيان صادر عن محافظ هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل وغزة.
وقال البيان إنّ «رئيسة المفوضية وصلت إلى مطار العريش، وستتوجّه إلى معبر رفح لتتفقّد المساعدات الإنسانية وتزور الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات» في المنطقة الواقعة في شرق مصر.
وتتكدّس المساعدات الدولية في هذا المطار منذ أسابيع، قبل أن يتم نقلها إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.
وقالت فون دير لايين «نعمل على شراكة استراتيجية من أجل تعزيز علاقاتنا».
وخلال زيارة فون دير لايين في العام 2022، وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر مذكرة تفاهم لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي.
واستثمرت القاهرة مليارات الدولارات في الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، في إطار سعيها لأن تصبح مصدراً رئيسياً له.
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