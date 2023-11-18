دلمون للدواجن تشارك في رعاية معرض مراعي 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لعرض‭ ‬الإنجازات‭ ‬والابتكارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭.‬‮

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الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وسيكون‭ ‬مفتوحًا‭ ‬للجمهور‭ ‬العام‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية‭ ‬والترويجية،‭ ‬ويتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬الجمهور‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬المعرض‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة‭.‬‮

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وأشاد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬بالرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬المستمرة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬والمعارض؛‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وزيادة‭ ‬وعي‭ ‬المستثمرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والمهم،‭ ‬وتعكس‭ ‬التزام‭ ‬واهتمام‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬وتعزيزها،‭ ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬2023‭ ‬بأنها‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للشركة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الدواجن‭ ‬وتوفير‭ ‬منتجات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬للسوق‭ ‬المحلية،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬تبين‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتطوير‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الدواجن‭.‬‮

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وتؤكد‭ ‬مشاركة‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬مراعي‭ ‬2023‭ ‬التزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الدواجن‭ ‬ودعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

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