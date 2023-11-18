دلمون للدواجن تشارك في رعاية معرض مراعي 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفتخر شركة دلمون للدواجن بإعلان دعمها ومشاركتها برعاية معرض مراعي 2023، الذي يقام تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في حدث يعكس اهتمام مملكة البحرين بالحفاظ على الثروة الحيوانية، وتعزيز تحقيق الأمن الغذائي، بما يتلاءم مع الخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يسهم في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بشكل تنموي ومستدام.
وتأتي مشاركة شركة دلمون للدواجن تماشيًا مع استراتيجية الشركة وتوجيهات أعضاء مجلس الإدارة بضرورة الاهتمام بتوفير الأمن الغذائي في مملكة البحرين، كما أن هذا الحدث فرصة مهمة لعرض الإنجازات والابتكارات في مجال الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
الجدير بالذكر أن المعرض يستمر على مدى ثلاثة أيام، بدءًا من 23 إلى 25 نوفمبر، وسيكون مفتوحًا للجمهور العام بالإضافة إلى المعارض التجارية والترويجية، ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تهدف إلى جذب الجمهور وتعزيز الروح المجتمعية، ومن المتوقع أن يحضر المعرض عدد كبير من الزوار في نسخته السادسة.
وأشاد عبدالرحمن جمشير رئيس مجلس إدارة شركة دلمون بالرعاية السامية لجلالة الملك المعظم المستمرة لمثل هذه المبادرات والمعارض؛ لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة وعي المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتعكس التزام واهتمام البحرين بتطوير الثروة الحيوانية وتعزيزها، كما صرح حول مشاركة شركة دلمون للدواجن في معرض مراعي 2023 بأنها تعد فرصة مثالية للشركة لتسليط الضوء على دورها الرائد في صناعة الدواجن وتوفير منتجات ذات جودة عالية للسوق المحلية، كما ان مشاركتنا في المعرض تبين مدى التزام الشركة بالابتكار والتطوير المستدام في مجال صناعة الدواجن.
وتؤكد مشاركة شركة دلمون للدواجن المستمرة في معرض مراعي 2023 التزامها الدائم بالشراكة مع الجهات المعنية في مجال صناعة الدواجن ودعم الأمن الغذائي والثروة الحيوانية في مملكة البحرين.
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