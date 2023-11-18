تعزيزا لتعاونهما المشترك في مجال التدريب..بابكو للتكرير توقع مذكرة تفاهم مع بوليتكنك البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة بابكو للتكرير إحدى الشركات التابعة لمجموعة بابكو إنرجيز مذكرة تفاهم مع بوليتكنك البحرين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ضمن برنامج تدريب وتطوير العاملين والقيادات في الشركة، بهدف تعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في بيئة آمنة ومثالية ومستدامة.
ووقع من جانب بابكو للتكرير عفاف زين العابدين نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة للموارد البشرية والخدمات المؤسسية ورئيس الشؤون المالية، فيما وقع من الجانب الآخر البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين.
وأكدت زين العابدين أن شركة بابكو للتكرير تعمل جاهدة على توفير برامج التدريب المناسبة لعناصرها البشرية والمتسقة مع طبيعة العمل بالشركة، كما تسعى في الوقت ذاته للتنسيق مع المراكز التدريبية ذات المستوى الرفيع لتحديد الاحتياجات التدريبية التي تدعم العناصر البشرية العاملة بالشركة، وتنفيذ تلك الاحتياجات مع التركيز التام على جودة التدريب، مشيراً إلى سعي الشركة لتعزيز جانب التدريب باعتباره محورا مهما وأساسيا في الاستثمار السليم في القوى البشرية.
وقالت: «ندرك أهمية وضرورة تحقيق الاستدامة في تدريب كافة الكوادر البشرية في الشركة. إن التدريب المستمر يتيح فرصا حقيقية تسهم في تطوير المهارات والمعارف وخصوصاً المرتبطة باستخدام الأنظمة الرقمية والتكنولوجية، وهو ما يجعلنا على أهبة الاستعداد للتعامل مع الاحتياجات المستقبلية للقطاع».
من جانبه، أشار البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين إلى إيمان الكلية بدور التدريب في تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية، بما يسهم في تغذية سوق العمل بالكوادر المتمكنة والمؤهلة لشغل مناصبها، حيث يعتبر التدريب خياراً استراتيجياً للجهات التي تتطلع إلى بناء كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.
كما نوّه البروفيسور أوكوهان إلى أن هذا البرنامج التدريبي الخاص بمنتسبي شركة بابكو للتكرير يعدّ واحداً من سلسلة البرامج التدريبية التي توفرها «بوليتكنك البحرين» لمختلف الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تأتي في إطار سعيها لتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية في قطاع التدريب والتطوير، بما يخدم توحيد الجهود المشتركة للاستثمار في العنصر البشري، من خلال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وبما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية ضمن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
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