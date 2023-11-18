تعزيزا لتعاونهما المشترك في مجال التدريب..بابكو للتكرير توقع مذكرة تفاهم مع بوليتكنك البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووقع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬عفاف‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالوكالة‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والخدمات‭ ‬المؤسسية‭ ‬ورئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬فيما‭ ‬وقع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭. ‬

وأكدت‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬تعمل‭ ‬جاهدة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المناسبة‭ ‬لعناصرها‭ ‬البشرية‭ ‬والمتسقة‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭ ‬بالشركة،‭ ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المراكز‭ ‬التدريبية‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬لتحديد‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬العناصر‭ ‬البشرية‭ ‬العاملة‭ ‬بالشركة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬التدريب،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬سعي‭ ‬الشركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬جانب‭ ‬التدريب‭ ‬باعتباره‭ ‬محورا‭ ‬مهما‭ ‬وأساسيا‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬السليم‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬البشرية‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬وضرورة‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬كافة‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬إن‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬يتيح‭ ‬فرصا‭ ‬حقيقية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬وخصوصاً‭ ‬المرتبطة‭ ‬باستخدام‭ ‬الأنظمة‭ ‬الرقمية‭ ‬والتكنولوجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للقطاع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إيمان‭ ‬الكلية‭ ‬بدور‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تغذية‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكوادر‭ ‬المتمكنة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لشغل‭ ‬مناصبها،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬التدريب‭ ‬خياراً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬كوادر‭ ‬بشرية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬حاجات‭ ‬العمل‭ ‬والتطورات‭ ‬والتغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬نوّه‭ ‬البروفيسور‭ ‬أوكوهان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الخاص‭ ‬بمنتسبي‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬يعدّ‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬‮«‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لمختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬