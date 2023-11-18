مباحثات لعقد مشاورات سياسية بين البحرين وكندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكندا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تطلع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬هُدن‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬