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مباحثات لعقد مشاورات سياسية بين البحرين وكندا

11/18/2023 7:13:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬مع‭ ‬مارتن‭ ‬لاروز‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بوزارة‭ ‬خارجية‭ ‬كندا،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكندا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تطلع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬هُدن‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

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