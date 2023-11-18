مباحثات لعقد مشاورات سياسية بين البحرين وكندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع مارتن لاروز المدير العام لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة».
وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين وكندا في ضوء تطلع البلدين الصديقين إلى عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى إقرار هُدن إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بموجب قرار مجلس الأمن، وغيرها من مجالات التعاون والتنسيق المشترك في إطار الحرص على ترسيخ الأمن والسلام العادل والشامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
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