استعراض التعاون بين البحرين وحلف الناتو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، مع الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحضور بوريس روج، الأمين العام المساعد لحلف الناتو للشؤون السياسية والسياسات الأمنية، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة».
وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والشراكة الوطيدة بين مملكة البحرين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة التطرف والإرهاب، وضمان الأمن السيبراني وأمن الطاقة، في ضوء عضوية المملكة الفاعلة في مبادرة إسطنبول للتعاون، ونجاحها في تنظيم الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية للسياسات للمبادرة في مايو الماضي، وغيرها من النتائج الإيجابية المحققة في إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردي مع حلف الناتو (IPCP).
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