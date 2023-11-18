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استعراض التعاون بين البحرين وحلف الناتو

11/18/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬مع‭ ‬الأدميرال‭ ‬روب‭ ‬باور،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العسكرية‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬بوريس‭ ‬روج،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لحلف‭ ‬الناتو‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والسياسات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭) ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬وضمان‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وأمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬عضوية‭ ‬المملكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬إسطنبول‭ ‬للتعاون،‭ ‬ونجاحها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للسياسات‭ ‬للمبادرة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬الفردي‭ ‬مع‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬ (IPCP).

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