وزير الخارجية السعودي: وزارية القمة العربية الإسلامية تبدأ جولاتها الدولية بزيارة الصين غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية إن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية غير العادية ستبدأ أولى جولاتها الدولية إلى عواصم عالمية مختلفة، غدا الإثنين، من الصين، بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وسرعة دخول المساعدات الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت.
جاء ذلك في تصريحات على هامش لقائه منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال «حوار المنامة 2023»، وقال إن «مسألة حل الدولتين مهمة لأمن المنطقة»، وعبّر عن أمله في إعادة إطلاق الجهود لتأسيس دولة فلسطينية في مرحلة ما، واستدرك: «لكن الأولوية الآن لإنهاء القتال».
وجدد الأمير فيصل بن فرحان رفض المملكة «استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين»، وأكد «أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».
وبحث وزير الخارجية السعودي مع منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي «تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها»، وشدد على «أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة«، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل «الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي» بحق المدنيين في غزة.
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