-->

Sunday, 19 November 2023 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية السعودي: وزارية القمة العربية الإسلامية تبدأ جولاتها الدولية بزيارة الصين غدا

11/18/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المكلفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬ستبدأ‭ ‬أولى‭ ‬جولاتها‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬عواصم‭ ‬عالمية‭ ‬مختلفة،‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين،‭ ‬من‭ ‬الصين،‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وسرعة‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشن‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬لقائه‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬مهمة‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬الجهود‭ ‬لتأسيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬واستدرك‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬الأولوية‭ ‬الآن‭ ‬لإنهاء‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

وجدد‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬رفض‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬والانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وبحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها‮»‬،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهميّة‭ ‬تأمين‭ ‬الممرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‮«‬،‭ ‬مطالباً‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالوقوف‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬‮«‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

MENAFN18112023000055011008ID1107450803

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث