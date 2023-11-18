وزير الخارجية السعودي: وزارية القمة العربية الإسلامية تبدأ جولاتها الدولية بزيارة الصين غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬لقائه‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬مهمة‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬الجهود‭ ‬لتأسيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬واستدرك‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬الأولوية‭ ‬الآن‭ ‬لإنهاء‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

وجدد‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬رفض‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬والانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وبحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها‮»‬،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهميّة‭ ‬تأمين‭ ‬الممرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‮«‬،‭ ‬مطالباً‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالوقوف‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬‮«‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬