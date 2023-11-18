الرميحي والظاعن: ((حوار المنامة)) يؤكد حرص البحرين على مد الجسور مع العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬الرميحي‭ ‬والظاعن‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قيادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسياستها‭ ‬الممنهجة‭ ‬بشأن‭ ‬مساعي‭ ‬السلام‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬واستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لـ450‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬ودبلوماسية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وأكدا‭ ‬أن‭ ‬المحاور‭ ‬كانت‭ ‬مميزة‭ ‬وتناولت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة‭ ‬ضمن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬أبرزها‭ ‬الحرب‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر،‭ ‬ومبادرات‭ ‬السلام‭ ‬الإقليمية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأكدا‭ ‬ان‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المخرجات‭ ‬والتوصيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬البشرية‭ ‬ونشر‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والوقوف‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬لهذا‭ ‬الحوار‭.‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للنسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬شخصية‭ ‬عبر‭ ‬وفود‭ ‬تمثل‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬وتضم‭ ‬قادةً‭ ‬سياسيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬وأمنيين،‭ ‬وأكاديميين،‭ ‬وشخصيات‭ ‬رسمية،‭ ‬وإعلاميين،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتوجهها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وتؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬والثقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬عالميًا‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬تناول‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحالية‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة،‭ ‬أبرزها‭ ‬الحرب‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر،‭ ‬ومبادرات‭ ‬السلام‭ ‬الإقليمية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة،‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬يحظى‭ ‬بمستوى‭ ‬متقدّم‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬الإقليمي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬وإقليمية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حكمة‭ ‬القيادة‭ ‬البحرينية‭ ‬ممثلة‭ ‬بجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تعتبر‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستمرار‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬وتطورها‭ ‬ونجاحها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬منتدى‭ ‬فريدًا‭ ‬للوزراء‭ ‬الحكوميين‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخبراء‭ ‬ومجتمعات‭ ‬تشكيل‭ ‬الرأي‭ ‬ومجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بمناقشة‭ ‬تحديات‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬