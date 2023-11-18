نواب: كلمة ولي العهد رئيس الوزراء في حوار المنامة شفافة وصريحة حول موقف العالم من القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد النائب د. حسن بوخماس ان حوار المنامة الذي يعقد حالياً في البحرين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأتي في وقت مهم وحساس من القضية الفلسطينية والأحداث المتسارعة التي تتطلب وقفة من دول العالم والمناقشة بشفافية بين كبار المسؤولين والوفود الرفيعة المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين من مختلف دول العالم، مؤكداً أهمية مضامين الكلمة الافتتاحية التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، والتي أعطت توصيفا مهما لما يحدث من مشاهد مؤسفة في قطاع غزة من قصف وعنف وغياب أساسيات الحياة والدعوة إلى حماية المدنيين والأبرياء، واتصفت الكلمة بالشفافية والصراحة في الطرح.
وأشار إلى أن ما طرحه سموه من تأكيد أهمية وقف عجلة العنف وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة مطالب مهمة، وتعبر عما تدعو إليه الشعوب العربية والإسلامية من ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني وإعطائه حقوقه المشروعة في إقامة دولته والحفاظ على مسار السلام، لافتاً النائب بوخماس إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها البحرين ودول الخليج والدعوة إلى وقف الحرب وتقديم المساعدات هي أدوار تؤكد الوقوف المستمر مع القضية الفلسطينية المشروعة، وعلى العالم أن يستمع إلى مخرجات «حوار المنامة» التي تشير إلى ضرورة أن تتخذ الدول الكبرى دورها المنوط بها في حفظ الأمن والسلام العالميين وعدم الازدواجية في التعامل مع الأحداث العالمية.
وقال النائب نجيب الكواري إن منتدى حوار المنامة أصبح محطة مهمة لكبار المسؤولين والقادة العسكريين والأكاديميين من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا الراهنة، والتي تتطلب مناقشة وتنسيقا بين الدول المشاركة بوفود رفيعة المستوى بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة والعالم، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققه المنتدى في مناقشة كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث المتسارعة التي تتطلب تحركاً فاعلاً وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي باتت القضية الأولى عالمياً نظراً لحجم الدمار الذي حلّ بقطاع غزة وآلاف الشهداء الذين تم استهدافهم وهم براء من هذه الحرب.
وأشار النائب الكواري إلى أن الكلمة الافتتاحية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حملت مضامين مهمة تعكس ضرورة وقف عجلة العنف وحماية المدنيين والأبرياء، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي، لافتاً إلى أن الكلمة جاءت حازمة فيما يتعلق بوضع خطوط حمراء للتعامل مع الأوضاع في غزة بعد التهجير القسري للفلسطينيين، وعدم إعادة الاحتلال، وعدم تقليص حدود غزة.
وأكد النائب نجيب الكواري أن كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤكد الموقف الثابت لمملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية وحقوقهم المشروعة، ودعوتها إلى وقف الوضع المأساوي في غزة وإدانة قتل المدنيين الأبرياء ووقف التصعيد والاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة قابلة للحياة وآمنة ومستقلة مما يسهم في وقف الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.
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