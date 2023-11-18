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نواب: كلمة ولي العهد رئيس الوزراء في حوار المنامة شفافة وصريحة حول موقف العالم من القضية الفلسطينية

11/18/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬ان‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬برعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مهم‭ ‬وحساس‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والأحداث‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬وقفة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬والمناقشة‭ ‬بشفافية‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والوفود‭ ‬الرفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬وقادة‭ ‬عسكريين‭ ‬وأكاديميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتي‭ ‬أعطت‭ ‬توصيفا‭ ‬مهما‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬مشاهد‭ ‬مؤسفة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬وعنف‭ ‬وغياب‭ ‬أساسيات‭ ‬الحياة‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأبرياء،‭ ‬واتصفت‭ ‬الكلمة‭ ‬بالشفافية‭ ‬والصراحة‭ ‬في‭ ‬الطرح‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬طرحه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬عجلة‭ ‬العنف‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬لأهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مطالب‭ ‬مهمة،‭ ‬وتعبر‭ ‬عما‭ ‬تدعو‭ ‬إليه‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬إنصاف‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وإعطائه‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬السلام،‭ ‬لافتاً‭ ‬النائب‭ ‬بوخماس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬هي‭ ‬أدوار‭ ‬تؤكد‭ ‬الوقوف‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المشروعة،‭ ‬وعلى‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يستمع‭ ‬إلى‭ ‬مخرجات‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬دورها‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬العالميين‭ ‬وعدم‭ ‬الازدواجية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬إن‭ ‬منتدى‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬أصبح‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والقادة‭ ‬العسكريين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الراهنة،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬مناقشة‭ ‬وتنسيقا‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬بوفود‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتدى‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والأحداث‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تحركاً‭ ‬فاعلاً‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬القضية‭ ‬الأولى‭ ‬عالمياً‭ ‬نظراً‭ ‬لحجم‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬وآلاف‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استهدافهم‭ ‬وهم‭ ‬براء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬الكواري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حملت‭ ‬مضامين‭ ‬مهمة‭ ‬تعكس‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬عجلة‭ ‬العنف‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأبرياء،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬جاءت‭ ‬حازمة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوضع‭ ‬خطوط‭ ‬حمراء‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وعدم‭ ‬إعادة‭ ‬الاحتلال،‭ ‬وعدم‭ ‬تقليص‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬الكواري‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تؤكد‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحقوقهم‭ ‬المشروعة،‭ ‬ودعوتها‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الوضع‭ ‬المأساوي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإدانة‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والاعتراف‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قابلة‭ ‬للحياة‭ ‬وآمنة‭ ‬ومستقلة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬الصراع‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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