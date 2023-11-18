سوق المزارعين يحتضن فعالية الشمام البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت أمل الحامد:
تصوير- محمود بابا
يعدُّ الشمام البحريني من الفاكهة المحببة على المائدة البحرينية، ولذلك نظم سوق المزارعين في هورة عالي فعالية الشمام البحريني يوم أمس السبت، التي تأتي مع بدء موسمه في البحرين.
«أخبار الخليج» كانت في سوق المزارعين في هورة عالي والتقت عددًا من المشاركين في الفعالية التي تضمنت عرض أصناف متنوعة من الشمام، وصناعة حلوى الشمام، وبيع عصير الشمام، ونحت الشمام، إضافة إلى عرض حيوانات المزرعة وفعاليات مختلفة للأطفال.
في البداية قال ميرزا حسن منصور صاحب فرشة مزرعة أبومحمد إن تنظيم فعالية الشمام البحريني لعرض أصناف المنتج البحريني وتقديم الدعم للمزارعين البحرينيين، مشيرًا إلى زراعة حوالي 16 صنفا من الشمام في مملكة البحرين.
وأضاف أن فعالية الشمام البحريني عرض فيها 6 أصناف من الشمام، وقد تم إدخال أنواع جديدة منها البطيخ الأصفر، البطيخ البرتقالي، الشمام الأبيض، وجميعها منتجات بحرينية، مشيرًا إلى أن بعض الأنواع من الشمام يتم استعمالها في السلطات.
وتطرق للحديث عن وجود موسمين للشمام البحريني في العام الواحد، يبدأ الموسم الأول منذ شهر أبريل إلى بداية شهر يوليو، ويتم زراعته في شهر فبراير، أما الموسم الثاني فيبدأ في شهر أكتوبر أو نوفمبر إلى نهاية شهر ديسمبر، يتوفر الشمام البحريني بأصنافه وأنواعه، لافتًا إلى زراعة صنف من الشمام البحريني في موسم الشتاء في المحميات على الرغم من أن الشمام لا ينمو في الشتاء.
وذكر أن الشمام البحريني متوفر بكميات وفيرة في الأسواق المحلية، وتجاوز المعروض منه في العام الماضي.
بدوره، تحدث عبدالله ميرزا من فرشة مزرعة صادق ميرزا أحمد إن تنظيم فعالية الشمام البحريني يوم أمس السبت لتقديم الدعم للمزارع البحريني، خصوصًا أن الإنتاج البحريني يمتاز بجودته، ويؤدي إلى مزيد من إبداع المزارعين، مؤكدًا أن تلقي المزارع البحريني للتشجيع من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات يسهم في جعل المنتج بجودة عالية بحيث يكون الخيار الأفضل للبحريني والمقيم.
إلى ذلك، قال السيد مثيم، صاحب حلوى السيد، إنه يحضر دائمًا في سوق المزارعين في هورة عالي، ويوم أمس السبت شارك في فعالية الشمام البحريني لصناعة حلوى الشمام والتي يقوم بصناعتها مرة واحدة في العام، والتي تشهد إقبالا عليها من زوار سوق المزارعين.
من جانبها، قالت هدية عبود، إنها تعمل بنحت الشمام البحريني على شكل كوالا، ليتمكن زوار سوق المزارعين من تذوق الشمام المعروض بفرشات المزارعين بالسوق وشراء الشمام.
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