سوق المزارعين يحتضن فعالية الشمام البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا





يعدُّ‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬المحببة‭ ‬على‭ ‬المائدة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نظم‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬فعالية‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬موسمه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬والتقت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬عرض‭ ‬أصناف‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الشمام،‭ ‬وصناعة‭ ‬حلوى‭ ‬الشمام،‭ ‬وبيع‭ ‬عصير‭ ‬الشمام،‭ ‬ونحت‭ ‬الشمام،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬حيوانات‭ ‬المزرعة‭ ‬وفعاليات‭ ‬مختلفة‭ ‬للأطفال‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬قال‭ ‬ميرزا‭ ‬حسن‭ ‬منصور‭ ‬صاحب‭ ‬فرشة‭ ‬مزرعة‭ ‬أبومحمد‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬لعرض‭ ‬أصناف‭ ‬المنتج‭ ‬البحريني‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬زراعة‭ ‬حوالي‭ ‬16‭ ‬صنفا‭ ‬من‭ ‬الشمام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬فعالية‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬عرض‭ ‬فيها‭ ‬6‭ ‬أصناف‭ ‬من‭ ‬الشمام،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إدخال‭ ‬أنواع‭ ‬جديدة‭ ‬منها‭ ‬البطيخ‭ ‬الأصفر،‭ ‬البطيخ‭ ‬البرتقالي،‭ ‬الشمام‭ ‬الأبيض،‭ ‬وجميعها‭ ‬منتجات‭ ‬بحرينية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأنواع‭ ‬من‭ ‬الشمام‭ ‬يتم‭ ‬استعمالها‭ ‬في‭ ‬السلطات‭.‬

وتطرق‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬موسمين‭ ‬للشمام‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الواحد،‭ ‬يبدأ‭ ‬الموسم‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬يوليو،‭ ‬ويتم‭ ‬زراعته‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير،‭ ‬أما‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬فيبدأ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬أو‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬يتوفر‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬بأصنافه‭ ‬وأنواعه،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬زراعة‭ ‬صنف‭ ‬من‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬المحميات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشمام‭ ‬لا‭ ‬ينمو‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬متوفر‭ ‬بكميات‭ ‬وفيرة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬وتجاوز‭ ‬المعروض‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

بدوره،‭ ‬تحدث‭ ‬عبدالله‭ ‬ميرزا‭ ‬من‭ ‬فرشة‭ ‬مزرعة‭ ‬صادق‭ ‬ميرزا‭ ‬أحمد‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمزارع‭ ‬البحريني،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الإنتاج‭ ‬البحريني‭ ‬يمتاز‭ ‬بجودته،‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬إبداع‭ ‬المزارعين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬تلقي‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬للتشجيع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬المهرجانات‭ ‬والفعاليات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المنتج‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬للبحريني‭ ‬والمقيم‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬مثيم،‭ ‬صاحب‭ ‬حلوى‭ ‬السيد،‭ ‬إنه‭ ‬يحضر‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬ويوم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬لصناعة‭ ‬حلوى‭ ‬الشمام‭ ‬والتي‭ ‬يقوم‭ ‬بصناعتها‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالا‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬هدية‭ ‬عبود،‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬بنحت‭ ‬الشمام‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كوالا،‭ ‬ليتمكن‭ ‬زوار‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬من‭ ‬تذوق‭ ‬الشمام‭ ‬المعروض‭ ‬بفرشات‭ ‬المزارعين‭ ‬بالسوق‭ ‬وشراء‭ ‬الشمام‭.‬