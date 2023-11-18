في ((حوار المنامة)).. لا صوت يعلو فوق صوت غزةالبحرين تدعو إلى مؤتمر دولي لإحياء عملية السلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب‭ ‬وإسلام‭ ‬محفوظ

سيطر‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬جلسات‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬أمس،‭ ‬إذ‭ ‬دعا‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬بحضور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومشاركة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬شامل‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬أكدت‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المبدئي‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬المأساوي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإدانة‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير،‭ ‬والسماح‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬المحتجزين‭ ‬كرهائن،‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭.‬

‭ ‬بدوره‭ ‬أكد‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬الحالي‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬الأفق‭ ‬السياسي‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فيما‭ ‬تساءل‭ ‬وليد‭ ‬الخريجي‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ومؤسساته‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬أفق‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المكلفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬ستبدأ‭ ‬أولى‭ ‬جولاتها‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬عواصم‭ ‬عالمية‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬الصين،‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وسرعة‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشن‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬للبحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭: ‬‮«‬جميعنا‭ ‬فشلنا‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحرب‭ ‬هي‭ ‬علامة‭ ‬هذا‭ ‬الفشل‭. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬بدون‭ ‬إعمال‭ ‬حق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬لن‭ ‬تنعم‭ ‬بالسلام‭ ‬أبدًا‮»‬‭.‬









حرب غزة «تخيم على جلسات حوار المنامة»

‮«‬7‭ ‬أكتوبر‭.. ‬والعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬كان‭ ‬العنوان‭ ‬الأبرز‭ ‬لأربع‭ ‬جلسات‭ ‬شهدهما‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬جلسات‭ ‬أمس‭ ‬بجلسة‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‮»‬،‭ ‬بمداخلة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬الذى‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬الحالي‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬بل‭ ‬هناك‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬الأفق‭ ‬السياسي‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬تساؤل‭ ‬وليد‭ ‬الخريجي‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ومؤسساته‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬أفق‭ ‬حل‭ ‬الأزمة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اعتبر‭ ‬منسق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬أن‭ ‬نية‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬كان‭ ‬قلب‭ ‬مستقبل‭ ‬استقرار‭ ‬وتكامل‭ ‬السلام،‭ ‬وصف‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬أسوأ‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬حدثت‭ ‬ضد‭ ‬اليهود‭ ‬منذ‭ ‬المحرقة‭. ‬

فيما‭ ‬شهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التنافسية‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬دعوة‭ ‬بحرينية‭ ‬أطلقها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لعقد‭ ‬قمة‭ ‬عالمية‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الخارجية‭ ‬الاتحادية‭ ‬الألمانية‭ ‬توبياس‭ ‬ليندنر،‭ ‬إن‭ ‬ألمانيا‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬تاريخية‭ ‬عن‭ ‬المحرقة،‭ ‬ووجود‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬مسألة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتفاوض،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬أن‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭.‬













في جلسة التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي

وزير الخارجية: التكامل الاقتصادي يسهم في تعزيز التعايش السلمي وإنهاء الصراعات

أنور قرقاش: إعطاء الأولوية للدبلوماسية والاقتصاد للوصول إلى الاستقرار





دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬بحضور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومشاركة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬عملية‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬شامل‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬مضيفا‭ ‬إن‭ ‬سموه‭ ‬أكد‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المبدئي‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬المأساوي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإدانة‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬والداعي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير،‭ ‬والسماح‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬المحتجزين‭ ‬كرهائن،‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يتطلب‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬الذي‭ ‬يعترف‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قابلة‭ ‬للحياة‭ ‬وآمنة‭ ‬ومستقلة‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬تنمية‭ ‬حياتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وبدون‭ ‬ذلك‭ ‬ستبقى‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الصراع‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬وشاق،‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والموارد‭ ‬والنفوذ،‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬القرون‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬داخل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وخارجه،‭ ‬مستخدمة‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والعسكرية‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬المنافسة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬معاناة‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار،‭ ‬والمعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المؤلمة،‭ ‬وحرمان‭ ‬الشعوب‭ ‬من‭ ‬الفرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬بالكامل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدًا‭ ‬وأكثر‭ ‬ديناميكية‭ ‬وشمولاً‭.‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬تصرفات‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والحوار‭ ‬والتسامح،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المنافسة‭ ‬العالمية‭ ‬وخلق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬خارجها‭ ‬أيضًا‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬سوف‭ ‬تساعدنا‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬جيراننا‭ ‬وشركائنا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مشاركتنا‭ ‬البناءة‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الأوسع،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬المبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬السامية‭ ‬مثل‭ ‬احترام‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬قناعته‭ ‬بإمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬وخارجها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬عالمي،‭ ‬وإظهار‭ ‬أهميتها‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬والشعوب،‭ ‬باعتبارها‭ ‬فرصة‭ ‬للتعاون‭ ‬والتآزر‭ ‬وتحقيق‭ ‬منافع‭ ‬متبادلة‭ ‬وحلول‭ ‬مشتركة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عميقة‭ ‬الجذور‭ ‬ومعقدة،‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬المواضيع‭ ‬والقضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬معالجتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أهواله‭ ‬تتكشف‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فوراً،‭ ‬وضمان‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬ضرورة‭ ‬معالجة‭ ‬وجود‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬العنيفة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والجماعات‭ ‬الوكيلة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬ونشر‭ ‬الطائفية‭ ‬وتزيد‭ ‬التوتر،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬نزع‭ ‬سلاحهم‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬نفوذهم‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬ويقوي‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬ويكرس‭ ‬الحكم‭ ‬الشامل،‭ ‬مما‭ ‬سوف‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا‭ ‬وأمنًا‭ ‬للجميع‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاعتماد‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬يكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لتحقيق‭ ‬شرق‭ ‬أوسط‭ ‬مستقر‭ ‬وآمن،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وإقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتوسع‭ ‬التجاري،‭ ‬والتعاون‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬مما‭ ‬سوف‭ ‬يتيح‭ ‬لشعوب‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬والخبرات‭ ‬والفرص‭ ‬المشتركة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الاعتماد‭ ‬المتبادل‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬بالتالي‭ ‬في‭ ‬الازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراعات‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لرئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حاليا‭ ‬يجعلنا‭ ‬امام‭ ‬ازمات‭ ‬خطيرة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الامني‭ ‬يتطلب‭ ‬التطلع‭ ‬الى‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مضيفا‭ ‬اننا‭ ‬لم‭ ‬نعرف‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬انعكاسات‭ ‬هذه‭ ‬الازمة‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬اننا‭ ‬كما‭ ‬رأينا‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬الا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬اطار‭ ‬سياسي‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الحدود‭ ‬واللاجئين‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬الاحتواء‭ ‬قد‭ ‬فشل،‭ ‬وان‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اصبح‭ ‬كالحائط‭ ‬المسدود‭ ‬وبعد‭ ‬هذا‭ ‬التدهور‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬التبعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬قد‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتحول‭ ‬الى‭ ‬ازمة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار،‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬توجهات‭ ‬تلقائية‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الامر‭ ‬صعوبة‭. ‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬العالمية‭ ‬والتنافسية‭ ‬المتزايدة‭ ‬عالميا‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ايجاد‭ ‬مسار‭ ‬للازدهار‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬لأوطاننا،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬اوقفت‭ ‬جهود‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعمل‭ ‬معا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والاستمرار‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬الاضافية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النهوض‭ ‬بمخططاتنا‭ ‬والالتزام‭ ‬بالاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والاصدقاء‭ ‬واعطاء‭ ‬الاولوية‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬والشراكة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الامور‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬دولنا‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬الاستقرار‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الخارجية‭ ‬الاتحادية‭ ‬الالمانية‭ ‬توبياس‭ ‬ليندنر‭ ‬اننا‭ ‬نواجه‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬ومنذ‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭ ‬راينا‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬واصفا‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬بالهجمات‭ ‬البربرية‭ ‬ضد‭ ‬اليهود‭ ‬والمسحيين‭ ‬والعرب‭ ‬وضد‭ ‬الاطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمسنين،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للقتل‭ ‬والاختطاف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حماس،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬راينا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يخرجون‭ ‬اطفالهم‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الانقاض‭ ‬وشهدنا‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية‭ ‬كبيرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬اهمية‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬ومحاولة‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لإراقة‭ ‬الدماء‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ألمانيا‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬تاريخية‭ ‬عن‭ ‬المحرقة‭ ‬ووجود‭ ‬اسرائيل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لألمانيا‭ ‬هو‭ ‬مسألة‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتفاوض،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬ان‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬الارهاب‭ ‬ضمن‭ ‬حقوق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

وطالب‭ ‬باستهداف‭ ‬حماس‭ ‬وليس‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المدنيين،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬تستخدم‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والرهائن‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬وتقوم‭ ‬بتغذية‭ ‬الارهاب‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬ايديولوجيتها،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬الوقوف‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والاسرائيليين،‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬ما‭ ‬نتفق‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬المعاناة‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬واسرائيل‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تتوقف،‭ ‬وان‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬يؤكد‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال‭ ‬قد‭ ‬قتلوا،‭ ‬وان‭ ‬الارقام‭ ‬فعلا‭ ‬مقلقة،‭ ‬والسكان‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬المساعدات‭ ‬الاساسية‭ ‬كالمياه‭ ‬والاغذية‭ ‬والادوية‭.‬

واكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الالماني‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬ان‭ ‬تظهر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجيرانها،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬تدمير‭ ‬جهود‭ ‬التطبيع‭ ‬كالاتفاق‭ ‬الابراهيمي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬جهود‭ ‬طويلة‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬جهود‭ ‬إطلاق‭ ‬الرهائن‭ ‬ومنع‭ ‬العنف‭ ‬من‭ ‬الانتشار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تنجح‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬عملنا‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬بفضل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التزام‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬نعتبر‭ ‬ان‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يطبق،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدور‭ ‬الاساسي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬وقمة‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬خطة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭.‬