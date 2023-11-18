مسيرة بحرينية حاشدة للتضامن مع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬





نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مسيرة‭ ‬تضامنية‭ ‬حاشدة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬لبيك‭ ‬يا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬حمد‭ ‬كانو‭ ‬وامتدت‭ ‬لغاية‭ ‬مجمع‭ ‬الواحة‭ ‬سابقًا‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ساروا‭ ‬مرفرفين‭ ‬بأعلام‭ ‬البحرين‭ ‬وفلسطين‭ ‬مرددين‭ ‬عبارات‭ ‬النصر‭ ‬والحرية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الحر‭. ‬

واحتشد‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬وصاح‭ ‬كبيرهم‭ ‬وصغيرهم‭ ‬بعبارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬وفلسطين‭.. ‬شعبٌ‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬شعبين‮»‬،‭ ‬وترددت‭ ‬التكبيرات‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬زوايا‭ ‬المحرق‭ ‬التي‭ ‬وقف‭ ‬فيها‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬المرير‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بسبب‭ ‬الانتهاكات‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وتهجير‭ ‬قسري‭ ‬وقصف‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭ ‬يستهدف‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬والأطفال‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المسيرة‭ ‬تأتي‭ ‬تضامنا‭ ‬ونصرة‭ ‬لأهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬لهجمة‭ ‬همجية‭ ‬من‭ ‬عصابات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭.‬

وتزيّن‭ ‬الشارع‭ ‬بأعلام‭ ‬فلسطين‭ ‬وصور‭ ‬الشهداء،‭ ‬ورُفعت‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬بيّنت‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬والانتهاك‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المناضل‭ ‬في‭ ‬غزّة،‭ ‬وتكاتف‭ ‬المحتجون‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬مطالبين‭ ‬بإلغاء‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬المتوحش‭ ‬ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬لاستقبال‭ ‬كافّة‭ ‬أنواع‭ ‬المساعدات‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭ ‬والطعام‭ ‬والماء‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكهرباء‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

وشارك‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الهتافات‭ ‬نصرةً‭ ‬لغزة،‭ ‬وتعالت‭ ‬أصوات‭ ‬المحتشدين‭ ‬بالتكبيرات‭ ‬وبعبارات‭ ‬دلّت‭ ‬على‭ ‬تضامن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬كما‭ ‬شدّد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬المقاطعة‭ ‬للمنتجات‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬كصورة‭ ‬دالّة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الصهيوني‭.‬

وقف‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬بقلب‭ ‬واحد‭ ‬ينزف‭ ‬على‭ ‬جراح‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬هتافاته‭ ‬المناضلة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والدعوات‭ ‬الصريحة‭ ‬بإلغاء‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬باعتباره‭ ‬جريمة‭ ‬واضحة،‭ ‬بمطالبات‭ ‬صريحة‭ ‬بوقف‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬هناك‭ ‬وخصوصًا‭ ‬الأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬نال‭ ‬منهم‭ ‬القصف‭ ‬الصهيوني‭ ‬الهمجي‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬دور‭ ‬وجهود‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تنظم‭ ‬الحشود‭ ‬المتظاهرة‭ ‬عبر‭ ‬تنظم‭ ‬حركة‭ ‬سيرها‭ ‬وسير‭ ‬السيارات‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬ومتابعة‭ ‬خط‭ ‬المسيرة‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭.‬