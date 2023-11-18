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معرض سيتي سكيب البحرين يختتم بمبيعات تتجاوز 240 مليون دينار

11/18/2023 7:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023،‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬مستمر‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬النجاحات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشهودة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬بالرعاية‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬المعرض،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحا‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات‭ ‬والذي‭ ‬استكمل‭ ‬النجاح‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬العقارية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬وتحقيق‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬استثنائية‭ ‬تصب‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬للنجاح‭ ‬الملفت‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬2023‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬وحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الضخمة‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬العالمية‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دولياً‭ ‬كوجهة‭ ‬مميزة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتوفر‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬المرنة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬بجانب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬الضخمة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬الملفت‭ ‬للنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‮»‬‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حقق‭
‬إقبالا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الزوار،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬مجمل‭ ‬قيمة‭ ‬العقارات‭ ‬المعروضة‭ ‬حوالي‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فلل‭ ‬وشقق‭ ‬سكنية‭ ‬وأراض‭ ‬في‭ ‬مجمعات‭ ‬لمشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬عقاري‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬أحجامها‭ ‬ونوعيتها،‭ ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المبيعات‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬حوالي‭ ‬240‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مسجلاً‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬140 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تميز‭ ‬بعدد‭ ‬عارضين‭ ‬فاق‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى‭ ‬متزامنًا‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬الذي‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات،‭ ‬وركز‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بجانب‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وتبني‭ ‬أفكار‭ ‬إبداعية‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العقارية‭ ‬والاستدامة،‭ ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ناقشها‭ ‬كبار‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أضافت‭ ‬‮«‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أفكارا‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬شبابية‭ ‬وطنية‭ ‬تم‭ ‬مناقشتها‭ ‬وتبنيها‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

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