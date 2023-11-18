معرض سيتي سكيب البحرين يختتم بمبيعات تتجاوز 240 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض سيتي سكيب البحرين 2023، بأن ما يحظى به القطاع العقاري في مملكة البحرين من نمو مستمر وتحقيق نجاحات منقطعة النظير في صناعة المعارض والمؤتمرات، بفضل ما يحظى به من اهتمامٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للقطاع العقاري والدعم اللامحدود لتطوير القطاع الذي عزز المكانة الرائدة لمملكة البحرين عالمياً في النجاحات الاقتصادية المشهودة.
وأشاد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في ختام النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب البحرين 2023 بالرعاية التي يحظى بها المعرض، والتي حققت نجاحا فاق التوقعات والذي استكمل النجاح المشهود في نسخته الأولى، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الحكومية والشركات العقارية الكبرى التي ساهمت في نجاح هذا المعرض وتحقيق فرصة استثمارية استثنائية تصب بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة عبر المهندس عصام بن عبدالله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عن سعادته للنجاح الملفت الذي حققه «معرض ومؤتمر سيتي سكيب 2023» في نسخته الثانية الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأضاف بأن هذا النجاح هو انعكاس على ما يحظى به القطاع من الدعم المستمر من الحكومة وحرص مملكة البحرين على دعم هذه الفعاليات الاستثمارية الضخمة.
وأضاف بأن نجاح استضافة المؤتمرات العالمية يأتي ضمن مكانة مملكة البحرين دولياً كوجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الكبرى، وتوفر البيئة الاقتصادية المتقدمة والتشريعات المرنة التي تتميز بها المملكة بجانب البنية التحتية المتطورة والقادرة على تطوير المزيد من المشاريع العقارية الضخمة.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن النجاح الملفت للنسخة الثانية من «معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين 2023» هو امتداد دعم الحكومة للقطاع العقاري، وأضاف بأن المعرض هذا العام حقق
إقبالا غير مسبوق من الزوار، حيث بلغ مجمل قيمة العقارات المعروضة حوالي 8 مليارات دولار امريكي من بينها فلل وشقق سكنية وأراض في مجمعات لمشاريع تطوير عقاري متنوعة في أحجامها ونوعيتها، وبلغ إجمالي المبيعات حتى اليوم الخامس حوالي 240 مليون دينار مسجلاً ارتفاعا بنسبة 140 % عن العام الماضي، وذلك من خلال الجهات المشاركة التي بلغ عددها أكثر من 40 شركة من أهم شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية.
الجدير بالذكر أن المعرض هذا العام تميز بعدد عارضين فاق نسخته الأولى متزامنًا مع عدد الزوار الذي فاق التوقعات، وركز الحدث في هذا العام بجانب الفرص الاستثمارية على عرض وتبني أفكار إبداعية حديثة في مجال التكنولوجيا العقارية والاستدامة، وجاء ذلك من خلال المؤتمر الذي طرح العديد من الحلول الجديدة التي ناقشها كبار المهتمين في القطاع، في حين أضافت «مسابقة البحرين للابتكار العقاري» في هذا العام أفكارا مبتكرة من طاقات شبابية وطنية تم مناقشتها وتبنيها لتسهم في نقل القطاع العقاري إلى مراحل جديدة في المستقبل.
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