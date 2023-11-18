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مئات الشهداء والجرحى في مجازر صهيونية بمدارس غزة

11/18/2023 7:12:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬شن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارات‭ ‬وحشية‭ ‬على‭ ‬مدارس‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭.‬

ودان‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬للأونروا‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أمس‭ ‬الغارات‭ ‬المروعة،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬يتلقى‭ ‬‮«‬صورا‭ ‬مروعة‭ ‬ولقطات‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬أخرى‭ ‬للأونروا‭ ‬تؤوي‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬أمرا‭ ‬عاديا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭ ‬أن‭ ‬يتأخر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬استشهاد‭ ‬80‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬32‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬استهدفتا‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬ومنزلا‭. ‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50‮»‬‭ ‬شخصا‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬استهدف‭ ‬فجرا‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاخورة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭. ‬

وفي‭ ‬غارة‭ ‬منفصلة‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا،‭ ‬استشهد‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬أبو‭ ‬حبل‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬بينهم‭ ‬19‭ ‬طفلا،‭ ‬وفق‭ ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬هؤلاء‭ ‬الضحايا‭. ‬

وكان‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬هدفا‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر،‭ ‬امتد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطيني‭ ‬بسقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وصول‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬ومستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬نتيجة‭ ‬قصف‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭.‬

وقبلها،‭ ‬أفاد‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطيني‭ ‬بسقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ووسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬نحو‭ ‬28‭ ‬فلسطينيا‭ ‬أغلبهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬تتعرض‭ ‬أيضاً‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مكثف‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قصفت‭ ‬أمس‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬التفاح‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬فقتلت‭ ‬وجرحت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬قصف‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬مركزا‭ ‬ثقافيا‭. ‬واتهمت‭ ‬الوكالة‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كذلك‭ ‬باستهداف‭ ‬المسجد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أحصت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬192‭ ‬مسجدا‭ ‬استهدفتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ودمرت‭ ‬منها‭ ‬56‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

أما‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬فأصبح‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬محور‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬البرية‭ ‬واقتحمه‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأربعاء‭. ‬ويتهّم‭ ‬الجيش‭ ‬حماس‭ ‬باستخدام‭ ‬المجمع‭ ‬كستار‭ ‬لمنشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬وقيادية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭. ‬

وأتى‭ ‬الإنذار‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتابع‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬المتواصل‭ ‬للقطاع‭ ‬منذ‭ ‬43‭ ‬يوما‭. ‬

وتسببت‭ ‬غارة‭ ‬ليلية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بمقتل‭ ‬26‭ ‬شخصا،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬صحيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬حماس‭. ‬

وصباح‭ ‬أمس،‭ ‬طلب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬إخلاءه‭ ‬خلال‭ ‬ساعة‭. ‬

وأفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬خرجوا‭ ‬سيرا‭ ‬من‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬الواقع‭ ‬بغرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وتحاصره‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭. ‬

وشاهد‭ ‬الصحفي‭ ‬أطفالا‭ ‬ونساء‭ ‬ورجالا‭ ‬بعضهم‭ ‬مصاب‭ ‬أو‭ ‬مبتورة‭ ‬أطرافه‭ ‬ينزحون‭ ‬جنوبا‭ ‬باتجاه‭ ‬شارع‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬أي‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭. ‬

وفي‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب،‭ ‬أكد‭ ‬الصحفي‭ ‬رصده‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬جثة‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬التحلل‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬المدمرة‭ ‬حيث‭ ‬سيارات‭ ‬مقلوبة‭ ‬أو‭ ‬مهشمة‭ ‬وكذلك‭ ‬محال‭ ‬تجارية‭.

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬120‭ ‬جريحا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بينهم‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭.

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬450‭ ‬جريحا‭ ‬ومريضا‮»‬‭ ‬عالقون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭. ‬

وشوهدت‭ ‬الدبابات‭ ‬وناقلات‭ ‬الجنود‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المدرعة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬بينما‭ ‬حلقت‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬سيخصص‭ ‬‮«‬ممرا‭ ‬إنسانيا‮»‬‭ ‬للنازحين‭.

ولليوم‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا،‭ ‬يواصل‭ ‬جيش‭ ‬الإحتلال‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬مبنى‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتهم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بإخفاء‭ ‬أسلحة‭ ‬ومنشآت‭. ‬واعتبرت‭ ‬الحركة‭ ‬الاتهامات‭ ‬ذريعة‭ ‬لاستهداف‭ ‬الشفاء‭. ‬

وقام‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬حرم‭ ‬المجمع‭ ‬باستجواب‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬فيه،‭ ‬وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قدّرت‭ ‬عددهم‭ ‬بـ‭ ‬2300‭ ‬شخص‭. ‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬24‭ ‬مريضا‭ ‬توفوا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬المعدات‭ ‬الطبية‭ ‬الحيوية‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬انقطاع‮»‬‭ ‬الكهرباء‭. ‬

وسبق‭ ‬لمديره‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬أن‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭. ‬

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