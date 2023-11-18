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وزير الزراعة يفتتح مركزين لتعبئة وفرز الفواكه والتمور

11/18/2023 3:11:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح وزير الزراعة خالد الحنيفات، مركزين للتعبئة والفرز والتبريد بالسوق المركزي للخضار والفواكه، حيث إنّ المركز الأول متخصص في استقبال الفواكه المحلية مثل الكاكا والرمان


ووفقا لبيان الوزارة، يتم تصنيفها وتعبئتها وتخزينها بالتبريد لأغراض التصدير واحتياجات السوق المحلي، حيث تبلغ طاقتها اليومية 50 طناً من الكاكاو والتفاح والرمان وبالشراكة من الجمعية الأردنية لمنتجي فاكهة التفاح والكاكا.


كما افتتح الحنيفات مركز لتعبئة وفرز الفواكه والتمور الذي يصنف الأكبر في الأردن والذي يستخدم أحدث التقنيات الحديثة والمحوسبة في العالم، بطاقة يومية تزيد عن 60 طناً، وسعة تخزينية تصل إلى 120 ألف سنوياً.


وأكّد أن الوزارة ومن خلال نهج حماية المنتج المحلي ودعم وتمويل محاصيل النقص ساعدت في زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بالإضافة إلى إحلال محاصيل مثل الكاكا والتفاح والنكتارين، بالإضافة إلى رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الخضار مثل البطاطا والبصل والجزر والثوم.


وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطتها على تشجيع التوسع في التبريد والتخزين لضمان توفر المنتجات الزراعية للتصدير والاحتياجات المحلية على مدار العام، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.


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