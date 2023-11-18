الهلال الاحمر الفلسطيني: 6 سيارات إسعاف أخرى خارج الخدمة بغزة

الهلال الاحمر الفلسطيني: 6 سيارات إسعاف أخرى خارج الخدمة بغزة
التاريخ
11/18/2023 3:11:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة خروج 6 سيارات إسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وكان قصف الاحتلال استهدف منذ بداية الحرب 55 سيارة إسعاف، وأخرجها عن الخدمة تماما.
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