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الهلال الاحمر الفلسطيني: 6 سيارات إسعاف أخرى خارج الخدمة بغزة

11/18/2023 3:11:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة خروج 6 سيارات إسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.


وكان قصف الاحتلال استهدف منذ بداية الحرب 55 سيارة إسعاف، وأخرجها عن الخدمة تماما.


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