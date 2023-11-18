أبو عبيدة: دمرنا 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة منذ صباح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المجاهدين أوقعوا قوة صهيونية راجلة في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة.
وأضاف في بيان صادر عن كتائب القسام :"فقدنا الإتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو، ومصير الأسرى والآسيرين لا يزال مجهولاً".
وأكد أنه تم تدمير منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة.
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