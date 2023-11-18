أبو عبيدة: دمرنا 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة منذ صباح اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المجاهدين أوقعوا قوة صهيونية راجلة في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة.



وأضاف في بيان صادر عن كتائب القسام :"فقدنا الإتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو، ومصير الأسرى والآسيرين لا يزال مجهولاً".



وأكد أنه تم تدمير منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة.

