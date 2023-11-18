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أبو عبيدة: دمرنا 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة منذ صباح اليوم

11/18/2023 3:11:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المجاهدين أوقعوا قوة صهيونية راجلة في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة.


وأضاف في بيان صادر عن كتائب القسام :"فقدنا الإتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو، ومصير الأسرى والآسيرين لا يزال مجهولاً".


وأكد أنه تم تدمير منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة.


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