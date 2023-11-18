يونيسيف: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية الفظيعة على الملاجئ بغزة

يونيسيف: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية الفظيعة على الملاجئ بغزة
التاريخ
11/18/2023 3:11:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية الفظيعة في قطاع غزة التي تستهدف الأطفال والمدارس وملاجئ النازحين.
وأكدت اليونيسيف أن الملاجئ ليست أهدافا عسكرية، وأن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
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