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يونيسيف: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية الفظيعة على الملاجئ بغزة

11/18/2023 3:11:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية الفظيعة في قطاع غزة التي تستهدف الأطفال والمدارس وملاجئ النازحين.


وأكدت اليونيسيف أن الملاجئ ليست أهدافا عسكرية، وأن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.


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