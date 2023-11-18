حكومة غزة: 12 ألفا و300 شهيد في العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 12 ألفا و300، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة.
وأضاف خلال المؤتمر اليومي أن حصيلة مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح وأن 60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي.
وأشار الى أن الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء.
وتابع "يتحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية."
ونوه أن المنظمات الدولية تتحمل مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات.
وطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود.
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