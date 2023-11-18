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حكومة غزة: 12 ألفا و300 شهيد في العدوان الإسرائيلي على غزة

11/18/2023 3:11:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 12 ألفا و300، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة.
وأضاف خلال المؤتمر اليومي أن حصيلة مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح وأن 60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي.
وأشار الى أن الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء.
وتابع "يتحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية."


ونوه أن المنظمات الدولية تتحمل مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات.
وطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود.


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