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جيش الاحتلال يعلن عن مقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين بغزة

11/18/2023 3:11:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة خلال العمليات البرية في القطاع.


وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين في كتيبة مركزية للقسام بحي الزيتون وجباليا.


وكان الاحتلال أعلن الخميس الماضي أن عدد قتلى الجنود في غزة بلغ 55 قتيلا.


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