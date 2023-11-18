جيش الاحتلال يعلن عن مقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة خلال العمليات البرية في القطاع.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين في كتيبة مركزية للقسام بحي الزيتون وجباليا.
وكان الاحتلال أعلن الخميس الماضي أن عدد قتلى الجنود في غزة بلغ 55 قتيلا.
MENAFN18112023000208011052ID1107450740
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.