سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالاغوار و تفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، و الأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة .
و تهيب سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
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