جيش الاحتلال: نخوض قتالا ضاريا مع القسام بحي الزيتون وجباليا
التاريخ
11/18/2023 3:11:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين في كتيبة مركزية للقسام بحي الزيتون وجباليا.
بدورها، أكدت قناة الأقصى الفضائية أن أحياء الصبرة والزيتون وتل الهوى جنوب غزة تتعرض لقصف مدفعي وجوي عنيف مع تصاعد أصوات اشتباكات عنيفة وتصاعد للدخان.
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