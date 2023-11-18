الأزمات: الخطة الوطنية للأحوال الجوية تشمل استخدام مدارس ومساجد كمراكز إيواء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّد مدير الوحدة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات، السبت، أن الخطة الوطنية للأحوال الجوية تشمل استخدام مدارس، ومراكز شبابية، وبيوت العبادة كمراكز إيواء.
وقال النعيمات، إنّ وزارة التربية والتعليم حددت مدارس مراكز للإيواء في الحالات الجوية الطارئة، حيث سيتم تحديد مدارس لتكون مراكز إيواء في كل مديريات وزارة التربية والتعليم طوال فترة فصل الشتاء.
وأضاف أن الكتاب الصادر باستعمال مدارس كمراكز إيواء في الأحوال الجوية السائدة بفصل الشتاء سواء تساقط الثلوج، أو الأمطار الغزيرة، أو العواصف الرملية.
واعتبر النعيمات أنه إجراء اعتيادي سنوي من خلال الخطة الوطنية للأحوال الجوية.
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