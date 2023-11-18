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الأزمات: الخطة الوطنية للأحوال الجوية تشمل استخدام مدارس ومساجد كمراكز إيواء

11/18/2023 3:11:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّد مدير الوحدة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات، السبت، أن الخطة الوطنية للأحوال الجوية تشمل استخدام مدارس، ومراكز شبابية، وبيوت العبادة كمراكز إيواء.


وقال النعيمات، إنّ وزارة التربية والتعليم حددت مدارس مراكز للإيواء في الحالات الجوية الطارئة، حيث سيتم تحديد مدارس لتكون مراكز إيواء في كل مديريات وزارة التربية والتعليم طوال فترة فصل الشتاء.


وأضاف أن الكتاب الصادر باستعمال مدارس كمراكز إيواء في الأحوال الجوية السائدة بفصل الشتاء سواء تساقط الثلوج، أو الأمطار الغزيرة، أو العواصف الرملية.
واعتبر النعيمات أنه إجراء اعتيادي سنوي من خلال الخطة الوطنية للأحوال الجوية.


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