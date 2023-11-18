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قائد بجيش الاحتلال: الهجوم على مستشفى الشفاء استعراض للقوة

11/18/2023 3:11:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن قائد بالجيش الإسرائيلي قوله إن الهجوم على مستشفى الشفاء كان استعراضا للقوة وليس جزءا من الاستراتيجية العسكرية.


وأضاف أن إسرائيل ربما تكون قد عرضت حياة أسراها للخطر بهجومها على مستشفى الشفاء.


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