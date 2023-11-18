قائد بجيش الاحتلال: الهجوم على مستشفى الشفاء استعراض للقوة

قائد بجيش الاحتلال: الهجوم على مستشفى الشفاء استعراض للقوة
التاريخ
11/18/2023 3:11:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن قائد بالجيش الإسرائيلي قوله إن الهجوم على مستشفى الشفاء كان استعراضا للقوة وليس جزءا من الاستراتيجية العسكرية.
وأضاف أن إسرائيل ربما تكون قد عرضت حياة أسراها للخطر بهجومها على مستشفى الشفاء.
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