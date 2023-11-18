وزير الخارجية: وجود حماس يعود لوجود احتلال ينكر على الفلسطينيين حقهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، ربط الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بـ"تحرير الرهائن".



وقال الصفدي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، إن ربط الهدنة الإنسانية بـتحرير الرهائن" غير مقبول، وأشار إلى أن إسرائيل تحتجز 2.3 مليون رهينة.

وأضاف: نحن مع تحرير الرهائن وضد ربط الهدنة الإنسانية بتحريرهم لأن هذا يعني تجويع 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة.



وأقرّ كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك خلال المنتدى، بأن الوضع في غزة "مروّع" و"لا يُحتمل".



ثمّ أضاف "سيحصل تدفق المساعدات الإنسانية والوقود ووقف إطلاق النار، عندما يتمّ الإفراج عن الرهائن".

وطالب الصفدي بالحذر في التصنيف، وقال: "لا نستطيع أن نقارن حماس بداعش وكلنا قدمنا إدانات لما حصل في 7 تشرين الأول لكن التصنيفات الواسعة تتجاهل أن حماس لم تنشئ النزاع وإنما النزاع أوجد حماس".



ورأى الصفدي أن وجود حماس يعود لوجود احتلال ينكر على الفلسطينيين حقهم.



وأشار لرغبة إسرائيل بالقضاء على حماس، وقال إن حركة حماس فكرة لا يمكنكم اقتلاع هذه الفكرة من الوجود.



وقال إن الأردن والعرب يعدون المفاوضات طريق السلام، لكن الواقع أن المفاوضات لم تؤدِّ للسلام، وإسرائيل لا تزال تحتل الأراضي الفلسطينية وتأخذ المزيد من الأراضي الفلسطينية.



وأكد أن السلام حق للجميع، وقال إن إسرائيل تخلق واقعا بشعا ولن نستطيع الانتظار لحل المشكلة ويجب إيقاف الحرب وتلك أولوية.



ورفض وزير الخارجية أي إمكانية لنشر قوات عربية في قطاع غزّة بعد انتهاء الحرب، وقال: لا توجد قوات عربية ستذهب إلى غزة.



وتابع الصفدي: "بعد مناقشة هذه القضية مع كثرٍ ومع جميع إخواننا العرب تقريبا، لن تتجه قوات عربية إلى غزة"، مضيفا أنه لا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون "إلينا على أننا أعداء" لهم.



وتحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير القطاع المحاصر منذ 17 عاما بعد انتهاء الحرب، منها نشر قوات عربية ودور قد تؤديه السلطة الفلسطينية في إدارته.

وسأل "كيف يمكن لأحد أن يتحدث عن مستقبل غزة، ونحن لا نعرف أي غزة ستبقى بعد انتهاء الوضع (الحالي)؟".

