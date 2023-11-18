بلدية الجيزة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوعز رئيس بلدية الجيزة "قدر حابس الفايز " بفتح غرفة الطوارئ ابتداءً من صباح غدا الاحد لغاية الساعة 11 مساء يوم الاثنين وفق نشرات دائرة الأرصاد للحالة الجوية .



وقال الفايز في بيان صحفي إن درجة حالة الطوارئ ستكون متوسطة وسيتم تسجيل الحوادث على نظام الطوارئ فور وقوعها٬ وإرسال التقارير الدورية كل ساعتين على الأقل .



وأكد أن التنسيق الكامل سيكون مع الحاكم الإداري وغرف العمليات والطوارئ المعنية التابعة للمؤسسات كافة و الأشغال العامة والإسكان والداخلية، والأمن العام، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) .



ودعا المواطنين أخذ الحيطة والانتباه أثناء قيادة السيارات والابتعاد عن مجاري السيول والابلاغ عن اي حالة طارئة فور وقوعها على رقم غرفة طوارئ الجيزة (0771044743)

