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بلدية الجيزة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

11/18/2023 3:11:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوعز رئيس بلدية الجيزة "قدر حابس الفايز " بفتح غرفة الطوارئ ابتداءً من صباح غدا الاحد لغاية الساعة 11 مساء يوم الاثنين وفق نشرات دائرة الأرصاد للحالة الجوية .


وقال الفايز في بيان صحفي إن درجة حالة الطوارئ ستكون متوسطة وسيتم تسجيل الحوادث على نظام الطوارئ فور وقوعها٬ وإرسال التقارير الدورية كل ساعتين على الأقل .


وأكد أن التنسيق الكامل سيكون مع الحاكم الإداري وغرف العمليات والطوارئ المعنية التابعة للمؤسسات كافة و الأشغال العامة والإسكان والداخلية، والأمن العام، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) .


ودعا المواطنين أخذ الحيطة والانتباه أثناء قيادة السيارات والابتعاد عن مجاري السيول والابلاغ عن اي حالة طارئة فور وقوعها على رقم غرفة طوارئ الجيزة (0771044743)


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