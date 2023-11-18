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نتنياهو: لا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى

11/18/2023 3:11:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إننا نتعرض لضغوط دولية ولا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى.


وأضاف نتنياهو أن هناك ضغوط دولية علينا في الأسابيع الأخيرة و أن الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا عظمية علينا لكننا نصدها وسنواصل الحرب.


وتابع" طلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف إطلاق النار ورفضنا."


"أقدر الولايات المتحدة بقيادة صديقنا جو بايدن والتي ترى الأمور مثلنا تماما ووافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميا."


وأشار إلى انهم ملتزمون بتحقيق انتصار حاسم للقضاء على حماس ولن يتوقفوا عن مهمة إعادة الأسرى.


وقال "رأيت مسيرة عائلات المخطوفين وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة."


وأكد أن وحدة الشعب والتصميم وقوتهم الفولاذية شروط لتحقيق الانتصار.


وختم" لا يمكن تحقيق نصر عسكري بدون دعم سياسي من القادة والشعب."


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