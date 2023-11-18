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غالانت: انتقلنا للمرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

11/18/2023 3:11:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اننا انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في قطاع غزة.


وأضاف غالانت "نحن نصل إلى كل الأماكن الحساسة لحماس ونضربهم."


وتابع "حربنا مع حماس شاملة وهذا يشمل الأعضاء ولا فرق بين مقاتل بكلاشينكوف وآخر ببدلة".


وأشار أنه يجب أن يوازنوا بين مهمتهم في الجنوب والشمال مؤكدا على ضربهم لحزب الله كل يوم.


وقال "لدينا التزام عال بإعادة الأسرى وهذا واجب علي بشكل شخصي وحماس تلعب بمشاعر العائلات والجمهور الإسرائيلي ومجلس الحرب موحد."


ولفت ان حماس تفهم لغة القوة فقط وانه اوصى بالتحرك لتحقيق هدف القضاء على حماس وإعادة المخطوفين.


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