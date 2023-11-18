غالانت: انتقلنا للمرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اننا انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في قطاع غزة.
وأضاف غالانت "نحن نصل إلى كل الأماكن الحساسة لحماس ونضربهم."
وتابع "حربنا مع حماس شاملة وهذا يشمل الأعضاء ولا فرق بين مقاتل بكلاشينكوف وآخر ببدلة".
وأشار أنه يجب أن يوازنوا بين مهمتهم في الجنوب والشمال مؤكدا على ضربهم لحزب الله كل يوم.
وقال "لدينا التزام عال بإعادة الأسرى وهذا واجب علي بشكل شخصي وحماس تلعب بمشاعر العائلات والجمهور الإسرائيلي ومجلس الحرب موحد."
ولفت ان حماس تفهم لغة القوة فقط وانه اوصى بالتحرك لتحقيق هدف القضاء على حماس وإعادة المخطوفين.
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