مصر والاتحاد الأوروبي: حل القضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أكدت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله، اليوم السبت، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، إن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وأكد الرئيس السيسي موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، مستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

من جانبها، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت الموقف الأوروبي الرافض لللتهجير.