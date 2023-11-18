مصر والاتحاد الأوروبي: حل القضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/أكدت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله، اليوم السبت، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي، إن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وأكد الرئيس السيسي موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.
وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، مستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
من جانبها، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت الموقف الأوروبي الرافض لللتهجير.
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